برانديلي وريجيكامب وجوه جديدة في «دورينا»

منير رحومة (دبي)

ترفع أندية دوري الخليج العربي شعار الاستقرار الفني في الموسم الجديد، حيث حافظ 10 مدربين على مناصبهم مع فرقهم في دورينا، بنسبة 84% من إجمالي الأجهزة الفنية، وهي ظاهرة إيجابية تعكس التغيير في استراتيجيات إدارات الأندية، بالصبر على الأجهزة الفنية ووضع أهداف وخطط بعيدة المدى لا ترتبط بالنتائج العاجلة.

واقتصرت خريطة التغيير في الأندية على تعاقد النصر مع الإيطالي برانديلي، بديلاً للروماني بتريسكو، وتعاقد الوحدة مع الروماني ريجيكامب خلفاً للمكسيكي أجيري.أما على مستوى بقية الأندية الأخرى، فأبقى الجزيرة على الهولندي تين كات الذي قاد «فخر أبوظبي» للتتويج بدرع الدوري، وفضل الوصل وصيف الدوري الحفاظ على مدربه الأرجنتيني رودولفو أروابارينا الذي نجح في إعادة الفهود إلى الواجهة الآسيوية من جديد بعد غياب عشر سنوات كاملة.

وبعد قرار الدمج قرر نادي «شباب الأهلي ـ دبي» الحفاظ على الروماني كوزمين، للاستفادة من معرفته باللاعبين وخبرته الطويلة في ملاعبنا، لمساعدة الفريق الجديد على اختيار أفضل العناصر، وإيجاد توليفة ناجحة تساعد على بناء فريق قوي قادر على تحقيق الأهداف الطموحة التي تم تحديدها من قبل مسؤولي الكيان الرياضي الجديد.

وفي العين، تم تجديد الثقة في الكرواتي زوران ماميتش، الذي لم يحصل على فرصته كاملة في ختام الموسم الماضي، بسبب ضيق الفترة الزمنية التي قاد خلالها الزعيم، ليبدأ العمل مبكراً في الموسم الجديد، لتطبيق خططه وأفكاره الفنية، ويحقق أهداف النادي الذي يرغب في العودة بقوة إلى المنافسة على المستوى المحلي، وفي نفس الوقت السعي إلى إكمال البطولة الآسيوية بنجاح، والوصول إلى المباراة النهائية.