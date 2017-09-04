عجمان (الاتحاد)

أكد عبد الله صالح مشرف منتخبنا الوطني الأول، أن الأبيض سيقاتل الليلة أمام نظيره العراقي، من أجل الخروج بالفوز، وبعدد وافر من الأهداف، وحتى لو لم يتحقق فارق الأهداف في هذا الفوز، فإن اللعب على تحقيق نتيجة إيجابية هو الهدف الأهم للمنتخب في اللقاء المرتقب.

ويدخل منتخبنا الوطني مباراته الأخيرة في مشوار التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال موسكو أمام نظيره العراقي من أجل الفوز، مع انتظار نتائج بقية المنتخبات، حيث يحتاج لخسارة الأخضر السعودي أمام اليابان أو أستراليا أمام تايلاند، بعدد لا يقل عن 3 إلى 4 أهداف، مع ضرورة فوزه الليلة أمام العراق وبعدد كبير من الأهداف حتى يتمكن من التأهل كثالث للمجموعة الثانية.

وعن لقاء الليلة قال عبد الله صالح: «ستكون مباراة شرسة للغاية، في ظل قوة وقدرات المنتخب العراقي، الذي يسير بخطى ثابته، وتطور مستواه في النصف الثاني من مشوار التصفيات، مقارنة بالبداية المتعثرة، لذلك نتوقع أن نلتقي منتخباً يمتلك شراسة كبيرة تفوق شراسة الأخضر السعودي الذي واجه منتخبنا ولديه ثقة كبيرة في الفوز، كما أن المنتخب العراقي يضم عناصر جديدة ووجوهاً شابة تسعى لإعادة الكرة العراقية إلى الواجهة، وتخوض اللقاء بحثاً عن الفوز دون أي ضغوط»

وفيما يتعلق بفرصة المنتخب في التأهل التي يراها الكثيرون شبه مستحيلة، قال: «الحسابات لا زالت موجودة، كما لا يوجد مستحيل في كرة القدم، ولا يوجد شيء صعب في الساحرة المستديرة، ولكل مجتهد نصيب، وعلى اللاعبين أن يقاتلوا وأن يتمسكوا بالأمل، فلا أحد كان يتوقع أن يفوز منتخبنا على السعودية، لكن هذا حال كرة القدم».