الطهـي يضع البريطانية ماري بيري في قائمـة أشهر الأثريـاء في العالم

ترجمة ريم البريكي

كتبت ماري بيري حتى سن 74 عاما نحو 70 كتابا وقدمت العديد من البرامج التلفزيونية، وقالت بيري إنها لو كانت تنظر للوراء ما كانت قد حققت الإنجازات العظيمة خلال مسيرتها، مرددة أنها تعلم جيدا أن كل هذا العمل الشاق الذي قامت به للوصول لنجاح، كان يستحق منها كل هذا العناء.

تجربة ماري بيري جعلت منها أشهر طباخة في العالم، نتيجة للوصفات الغذائية التي كانت تعدها، بالإضافة للكتب التي ألفتها وتنصب في أعداد الوجبات المتنوعة..

لقد وضعت ماري بين يدي ربات البيوت كتاب الطبخ الأكثر مبيعا في العالم.

تلقت ماري العديد من العروض التلفزيونية كان من اشهرها عرض شبكة قناة الـ«بي بي سي» البريطانية، وذكرت ماري أنها كانت حذرة في تعاملها مع العقود التلفزيونية، فعندما عرضت عليها فكرة برنامجها الشهير حول مسابقات الطهي، واختيارها لتكون الحكم الفاصل في اختيار الطهاة، كانت ماري متأنية في اختيارها، وجدت نفسها تقبل بفكرة البرنامج والعرض المقدم لها، لتحقق في فترة وجيزة متابعة ملايين المشاهدين لبرنامجها وهو ما جعل قناة الـ«بي بي سي» تنقل برنامجها الشهير من القناة الثانية إلى القناة الأولى التي تعد أكثر شعبية في بريطانيا.

تركزت فكرة برنامجها الشهير في ذلك الوقت على حكم واحد، بيد أن ماري طالبت بوجود حكم آخر حيث تركزت المسابقة على المعجنات وطرق اعداد الخبز، وترى ماري أنها ليست اعظم صانعة خبز على الاطلاق، لذلك فقد استعانت بطاه آخر ليكون معها، هذا الترشيح جاء انطلاقا من ايمان ماري بيري بالصدق في العمل قائلة « أعتقد أنه من الأفضل أن نكون صادقين من البداية». هذه المسيرة لمؤلفة كتب فنون الطهي، ومقدمة البرامج التلفزيونية المعنية بأعداد الأطعمة جلبت لها ثروة مالية تقدر بنحو 22.5 مليون دولار، أي ما يعادل 15مليون جنية استرليني في سنة 2015، استثمرت الغالبية العظمى من أموالها في العقارات التي حققت لها دخلا سنويا بحوالي 200 الف جنية استرليني، إن علاقة ماري بيري بالكتب بدأت في العام1966 في هذا العام نشرت ماري أول كتاب لها متضمنا جميع أصناف الطبخ، وقد تم بيع أكثر من خمسة ملايين نسخة حول العالم، وبالإضافة إلى كتب الطبخ، دونت ماري سيرتها الذاتية، إضافة إلى كتاب وصفة حياة والذي نشرته في عام 2013.

كما نشرت كتاب» الطباخون « في العام 2014، بدعم من قناة الـ«بي بي سي» البريطانية، واحتل كتابها المركز الأول في قائمة الكتب الأكثر مبيعا من ضمن خمسين كتابا هم صنفوا كأكثر الكتب مبيعا في بريطانيا في نفس العام طرحت ماري بيري على الاجهزة الذكية لiPhone وiPad تطبيقا يحمل جميع وصفات المأكولات التي تعدها.

حازت ماري بيري في العام 2012على تكريم من قبل البنك المركزي نظير خدماتها المقدمة في مجال فنون الطهي، وفي خريف 2014 أدرجت بالمركز الثاني كأكثر النساء تأثيراً في مجال البث الاعلامي، من قبل راديو تايمز ‹30 وحصلت على» الإنجاز المتميز «في حفل جوائز مؤسسة Specsavers الوطنية للكتاب.

مترجم من موقع abc.go.com