الطهـي يضع البريطانية ماري بيري في قائمـة أشهر الأثريـاء في العالم

ترجمة ريم البريكي
كتبت ماري بيري حتى سن 74 عاما نحو 70 كتابا وقدمت العديد من البرامج التلفزيونية، وقالت بيري إنها لو كانت تنظر للوراء ما كانت قد حققت الإنجازات العظيمة خلال مسيرتها، مرددة أنها تعلم جيدا أن كل هذا العمل الشاق الذي قامت به للوصول لنجاح، كان يستحق منها كل هذا العناء.
تجربة ماري بيري جعلت منها أشهر طباخة في العالم، نتيجة للوصفات الغذائية التي كانت تعدها، بالإضافة للكتب التي ألفتها وتنصب في أعداد الوجبات المتنوعة..
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تلقت ماري العديد من العروض التلفزيونية كان من اشهرها عرض شبكة قناة الـ«بي بي سي» البريطانية، وذكرت ماري أنها كانت حذرة في تعاملها مع العقود التلفزيونية، فعندما عرضت عليها فكرة برنامجها الشهير حول مسابقات الطهي، واختيارها لتكون الحكم الفاصل في اختيار الطهاة، كانت ماري متأنية في اختيارها، وجدت نفسها تقبل بفكرة البرنامج والعرض المقدم لها، لتحقق في فترة وجيزة متابعة ملايين المشاهدين لبرنامجها وهو ما جعل قناة الـ«بي بي سي» تنقل برنامجها الشهير من القناة الثانية إلى القناة الأولى التي تعد أكثر شعبية في بريطانيا.
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كما نشرت كتاب» الطباخون « في العام 2014، بدعم من قناة الـ«بي بي سي» البريطانية، واحتل كتابها المركز الأول في قائمة الكتب الأكثر مبيعا من ضمن خمسين كتابا هم صنفوا كأكثر الكتب مبيعا في بريطانيا في نفس العام طرحت ماري بيري على الاجهزة الذكية لiPhone وiPad تطبيقا يحمل جميع وصفات المأكولات التي تعدها.
حازت ماري بيري في العام 2012على تكريم من قبل البنك المركزي نظير خدماتها المقدمة في مجال فنون الطهي، وفي خريف 2014 أدرجت بالمركز الثاني كأكثر النساء تأثيراً في مجال البث الاعلامي، من قبل راديو تايمز ‹30 وحصلت على» الإنجاز المتميز «في حفل جوائز مؤسسة Specsavers الوطنية للكتاب.
مترجم من موقع abc.go.com