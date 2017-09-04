محمد أحمد: تسجيل رباعية في الشباك العراقية ليس مستحيلاً

دبي (الاتحاد)

أكد محمد أحمد مدافع منتخبنا الوطني ونادي العين، صعوبة مواجهة اليوم أمام المنتخب العراقي في ختام مشوار التصفيات الآسيوية المؤهلة لموسكو 2018، ولفت إلى أن لدى جميع اللاعبين رغبة كبيرة في مواصلة سكة الانتصارات بعد مرحلة من هبوط المعنويات؛ نظراً لتكرار النتائج السلبية التي أبعدت الأبيض عن حسابات التأهل المباشر لكأس العالم.

ورفض محمد أحمد اعتبار أن الفرصة في التأهل ضاعت، مشيراً في الوقت نفسه إلى صعوبتها، حيث يحتاج الأبيض إلى معجزة كروية، بخسارة أحد منافسيه على الترتيب الثالث بعدد وافر من الأهداف، مع تسجيل خط هجومه أيضاً عدداً كبيراً من الأهداف في ظل نقص الصفوف، وغياب علي مبخوت هداف المنتخب، فضلاً عن إصابة عمر عبد الرحمن التي أبعدته عن المعسكر الحالي منذ بدايته، بخلاف تعرض بعض عناصر خط الدفاع للإصابة، خاصة محمود خميس الذي حجز موقعه أساسياً في التشكيل.

وقال مدافع الأبيض «ستدخل الليلة مباراة شرسة، أمام منافس قوي ولديه رغبة في العودة بنتيجة إيجابية، حتى ولو لم يكن لديه أي حظوظ في التأهل، فسيقاتل لإثبات قدرات لاعبيه، ويجب أن نكون في قمة الجاهزية والتركيز، وجميع زملائي اللاعبين تعاهدوا على ذلك بالفعل».

وتابع: «ستكون مباراة صعبة، ولكن الفوز ليس مستحيلاً، كما أن تحقيق فوز كبير والسعي لتسجيل 4 أهداف أيضا أمر ليس مستحيلاً، لكن نحن كلاعبين سيكون هدفنا الأول الفوز، بأي نتيجة؛ لأن هذا ما يهمنا، وأعتقد أن جميع اللاعبين لديهم خبرة كافية للتعامل مع ضغوط هذا النوع من المباريات».