باوزا: نلعب للفوز ولن ننظر لنتائج الآخرين

عجمان (الاتحاد)

أكد الأرجنتيني أدجار باوزا، المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول، جاهزية الأبيض لمواجهة المنتخب العراقي مساء اليوم في الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، مؤكداً أهمية المباراة وقوتها وصعوبتها في الوقت ذاته،.وأشار إلى أن الهدف الأساسي والوحيد للأبيض هو الفوز تمسكاً بأمل التأهل، أياً كانت نتائج الآخرين، ومن أجل منح ثقة إضافية للاعبين تفيدهم خلال استعداداتنا لنهائيات آسيا 2019.

وقال باوزا في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في قاعة المؤتمرات في فندق ريجنسي في العاصمة الأردنية عمان: «نعلم جيداً أهمية المباراة، وضرورة تحقيق الفوز فيها، على الرغم من تعدد حالات الغياب في صفوف الفريق، ومثل هذه الحالات تؤثر دون شك على أي فريق، ومع ذلك ثقتي كبيرة في اللاعبين لتحقيق الفوز، وبشكل عام المنتخب جاهز لهذه المواجهة».

وأضاف مدرب منتخبنا: «تمنيت أن نلعب بالتشكيلة نفسها التي خضنا بها مباراة السعودية، لكن ما في اليد حيلة، لدينا غيابات بداعي الإصابة أو الإيقاف، وهي ظروف خارجة عن إرادتنا، ومع ذلك أقول إن الفريق يضم 27 لاعباً، كلهم مؤهلون للعب وتمثيل الوطن، خير تمثيل، وأتمنى أن يكون الفريق ولاعبوه في يومهم، ونكلل جهودنا بالنجاح في الفوز وحصد النقاط الثلاث».

وعن حسابات التأهل، قال: «الحسابات صعبة لكونها تعتمد على نتائج الآخرين، ومع ذلك ننسى تلك الحسابات خلال مباراة اليوم؛ لأن تركيزنا منصب على تحقيق الفوز، ليكون عامل دعم لنا، ونحن نعمل على بناء فريق قوي للمستقبل، فريق يخشاه الجميع، ويمثل الوطن خير تمثيل خلال كأس الخليج ونهائيات آسيا في الإمارات».