عمان (الاتحاد)

يختتم منتخبنا الوطني اليوم مشواره في تصفيات مونديال موسكو 2018، بمواجهة من العيار الثقيل أمام مضيفه المنتخب العراقي، على استاد عمان الدولي بالعاصمة الأردنية، في السادسة بتوقيت الإمارات.

وكان المنتخب انتقل إلى عمان أول من أمس، وتدرب مرتين بالعاصمة الأردنية، التي وقع اختيار الاتحاد العراقي عليها بالتنسيق مع اتحاد الكرة، لاستضافة اللقاء بديلا عن اللعب في إيران.

ويخوض الأبيض لقاء اليوم، وفي جعبته 13 نقطة في الترتيب الرابع للمجموعة الثانية من التصفيات، التي يتأهل منها أصحاب المركزين الأول والثاني مباشرة إلى المونديال، بينما يلحق صاحب الترتيب الثالث بمباراة ملحق أمام صاحب نفس الترتيب بالمجموعة الأولى، تؤهله لملحق عالمي على نصف مقعد بالمونديال.

نتيجة إيجابية