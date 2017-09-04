«الفجيرة البحري» يكرم «الزوارق السريعة»

الفجيرة (الاتحاد)

احتفل نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية بتخريج الدفعة الثالثة من مركز تدريب الناشئين للزوارق السريعة، وباستقبال الدفعة الجديدة، وبتكريم فريق الفجيرة الذي شارك في كأس العالم للناشئين لزوارق «الفورمولا- المستقبل» والتي أقيمت مؤخراً في المجر، وذلك في الحفل الذي أقيم في النادي بحضور أحمد إبراهيم محمد، نائب رئيس اتحاد الرياضات البحرية والمدير التنفيذي لنادي الفجيرة البحري.

وضمت قائمة المكرمين في نيل شهادة الأساس في قيادة الزوارق السريعة حلا مهند آل جمعة وقيصر مهند آل جمعة، وأحمد حسن الرئيسي وعبد الله حسن الرئيسي، وهزاع محمد البلوشي، وعمار السيد أحمد، وكريم محمد صالح، وعمر العلمي، ومحمد العلمي ومحمد أسامة الشيخ وكريم أسامة الشيخ، وياسين أشرف السيد ويوسف حسام الدين ومحمد حسام الدين، فيما نال شهادة مرحلة المنافسة منار السيد إبراهيم، وياسين محمد صالح، وفيصل خالد الرئيسي، وتامر محمد يوسف وعبد الله حسن الرئيسي، وقيصر آل جمعة وسيف محمد البلوشي، بينما المكرمون بشهادة المرحلة المتقدمة لقيادة الزوارق السريعة حلا مهند آل جمعة، وديما السيد إبراهيم، وشدن وهاني محمد النسر، ومحمد السيد إبراهيم، وسيف محمد على صابر البلوشي، ويوسف ومحمد حسام الدين.

وتقدمت أسرة النادي بالشكر والتقدير لسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، لدعمه الذي ساهم وقاد لتحقيق النهضة النوعية المميزة للنادي في الجانبين التنظيمي والتنافسي، فضلاً عن متابعة الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس النادي، ودورها في تعزيز نجاح المشروع.

وقال أحمد إبراهيم: نتطلع لرفد الرياضات البحرية بأبطال قادرين على تعزيز النجاح الحالي، والإنجاز الحالي يعد نواة لصناعة إنجازات أخرى مستقبلاً، مشيراً إلى أنه وفقاً لتوجهات سمو ولي عهد الفجيرة فإن إدارة النادي ستواصل دورها لتعزيز تطلعات أبناء الوطن بتحقيق النجاح.

وأضاف: هذه أول مشاركة لفريق النادي في سباقات الفورمولا - المستقبل في المحافل الدولية، ومن الوهلة الأولى تمكن شبابنا من وضع بصمة طيبة في مونديال الزوارق السريعة.