«اليد» يرفض «العمومية» غير العادية لإلغاء «الأجنبي»

رضا سليم (دبي)

رفض اتحاد كرة اليد عقد جمعية عمومية غير عادية لإلغاء مشاركة اللاعب الأجنبي في مسابقاته، وأكد نبيل عاشور الأمين العام للاتحاد وجود اتجاه لذلك قائلاً: وصلتنا رسائل رسمية من أندية دبي تطالب بإلغاء مشاركة اللاعب الأجنبي، وعقد جمعية عمومية غير عادية لاتخاذ القرار، إلا أننا رفضنا ذلك، لأن 3 أندية فقط هي من طلبت عقد الجمعية العمومية، وهناك 12 ناديا عضوا في الاتحاد وبالتالي لابد أن يكون هناك 7 أصوات تطالب بعقد الجمعية العمومية غير العادية، مشيرا إلى أن أندية الشارقة والجزيرة والعين رفضت فكرة الإلغاء.

وأضاف: وجود اللاعب الأجنبي له فوائد فنية كثيرة لأنه ينقل خبراته للاعب المواطن، مشيرا إلى أن الاتحاد يبحث عن الناحية الفنية لمصلحة اللعبة وليس له علاقة بتعاقدات الأندية، سواء كانت صفقات رابحة أو فاشلة.

وتابع: الأمور كافة جاهزة لانطلاقة الموسم بكأس السوبر 14 سبتمبر الجاري، الذي تقديمه من 15 سبتمبر حتى لا يتعارض مع مباراة سوبر كرة القدم، وهي المباراة التي تجمع الشارقة وشباب أهلي- دبي، وبعدها ينطلق الدوري 22 سبتمبر بـ 6 أندية، وحرصنا أن نزيد عدد المباريات من خلال نظام جديد يطبق لأول مرة، حيث تصعد أول 3 فرق للمربع الذهبي، بينما يلعب الرابع مع الخامس والسادس في دورة من دور واحد لتأهل الفريق الرابع، وستكون هناك دورة لتحديد البطل.

وأضاف: الأجندة هذا الموسم مريحة، ولا توجد توقفات طويلة رغم أن المنتخب الأول يستعد للبطولة الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم في كوريا خلال يناير المقبل، موضحا أن الاتحاد يدرس مشاركة منتخب الناشئين في البطولة العربية ،عوضا عن تأجيل البطولة الخليجية، خاصة أن المنتخب جاهز، والأجندة بلا مشاكل والمنتخب الأول له برنامج تجمعات، ويستمر الوضع حتى يبدأ التجهيزات الأخيرة بداية من 17 ديسمبر المقبل، حتى موعد البطولة».