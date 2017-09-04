«بري سانت لوران» تتوج «وديعة» بفارق 4 أطوال

أبوظبي (الاتحاد)

واصلت المهرة غير المهزومة «وديعة» لـ «ياس» لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، انتصاراتها،محققةً فوزها الثالث على التوالي، ومتفوقة على منافسيها في سباق بري سانت لوران المخصص للخيول العربية الأصيلة، لمسافة 1600 متر البالغة جائزته المالية 16 ألف يورو، والذي أقيم أمس الأول في مضمار داكس في فرنسا.

وجاء فوز«وديعة» المنحدرة من نسل الفحل «مهاب» والفرس «غيرة» ابنة «أكبر»، وبإشراف توماس دوموليه وقيادة الفارسة ايميلين ريفولي، ناجزاً وبفارق 4 أطوال عن «رحاب» للخيالة السلطانية العمانية، بإشراف أليزابيث فرانسوا بيرنارد، وبقيادة مارون لاناف.

وسجلت «وديعة» زمناً وقدره 1:32:80 دقيقة، وجاءت في المركز الثالث «حارب» بإشراف دي غوليمين وقيادة ألكساندر جافلان.

الجدير بالذكر أن «نرجس» بقيادة فالنتين سيجوي و«مساند» بقيادة جوليان جروسجين العائدين لياس لإدارة السباقات، جاءا في المركزين الخامس والسادس على التوالي.

وكانت المهرة «وديعة»، قد أثبتت نجوميتها المطلقة كواحدة من أفضل الخيول الناشئة في سن ثلاث سنوات في سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا، حين تفوقت على الذكور واكتسحت منافسيها بسهولة لتتوج بلقب سباق بري دونكسي لمسافة 1400 متر، والذي أقيم بمضمار مونت دو مارسان الفرنسي، وجاء فوز «وديعة» بفارق مميز بلغ 8 أطوال، وسجلت «وديعة» زمناً وقدره 1:32:40 دقيقة.

وكان هذا هو الفوز الثاني على التوالي للمهرة الناشئة «وديعة»، حيث سبق لها أن حققت الفوز في أول مشاركة تخوضها في 4 يوليو الماضي، في سباق شادويل بري بنجالي دالبرت المخصص للخيول العربية الأصيلة «مهرات»، لمسافة 1400 متر، والذي أقيم في مضمار لاتست دو بوش الفرنسي، وسجلت البطلة زمناً وقدره 1:32:26 دقيقة. وأشاد مسلم العامري، مدير ياس لإدارة السباقات، بالفوز الذي حققته المهرة «وديعة» للمرة الثالثة على التوالي، وقال إنها من نجوم المستقبل في الإسطبل، وتتطور باستمرار.