كرافين يكرم أسرة عبد الله حيايي

أبوظبي (الاتحاد)

‫حرص السير فيليب كرافين رئيس اللجنة البارالمبية الدولية، على تكريم أسرة البطل الإماراتي عبدالله حيايي، الذي توفي وهو يرتدي قميص البلاد في بطولة العالم في لندن، وأهدى كرافين درع الاتحاد وميدالية خاصة إلى نجلي حيايي محمد وحسن، بحضور محمد محمد فاضل الهاملي رئيس اتحاد رياضة المعاقين وعضو المكتب التنفيذي للجنة البارالمبية الدولية، وماجد العصميي نائب رئيس الاتحاد رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، وذيبان المهيري الأمين العام لاتحاد رياضة المعاقين.‬

وخاطب السير كرافن أبناء البطل عبدالله حيايي مبدياً حزنه على رحيله، وقال: جميعنا في اللجنة البارالمبية نتذكره كبطل وسيظل في قلوبنا، ونتذكر كيف تعاملت بعثة الإمارات مع الحدث بروح العائلة الواحدة وبرزت روح التلاحم مع جميع المشاركين من شتى أنحاء العالم.‬

من جانبه، قدم محمد محمد فاضل الهاملي الشكر إلى السير فيليب كرافين على مبادرة بتكريم أسرة فقيد الرياضة وأصحاب الهمم، وعلى شعوره الطيب تجاه أسرة الراحل مشيرا، إلى أن اللجنة البارالمبية الإماراتية ستظل في حالة تواصل دائم مع أسرة البطل عبدالله حيايي. ‬