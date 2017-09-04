العصيمي: شخصية مرشح الإمارات قادرة على النجاح

أبوظبي (الاتحاد)
أعرب ماجد العصيمي نائب رئيس اتحاد المعاقين رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، عن ثقته التامة بقدرة محمد فاضل الهاملي رئيس اتحاد رياضة المعاقين على النجاح في انتخابات اللجنة البارالمبية الدولية المقررة في أبوظبي.
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وقال: لقد حقق الهاملي رفقة مجلس الإدارة خلال السنوات الأربع الماضية نجاحات كبيرة للغاية، وشهد عليها الجميع سواء المختصين أو غير المختصين، ونحن على ثقة من استكماله المسيرة بنجاح من خلال حجز مقعد في مجلس الإدارة الجديد، خاصة أن هناك العديد من الملفات المستقبلية التي يعد محمد فاضل الهاملي ضلعاً أساسياً فيها.
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وتابع: أعتقد أن شخصية محمد فاضل الهاملي تجعله واحداً من المميزين من بين المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، منوهاً بأن وجود 22 مرشحاً في انتخابات عضوية مجلس الإدارة لن يكون عائقاً على الإطلاق أمام مرشح الإمارات في هذا المحفل.
وتحدث العصيمي عن استضافة أبوظبي لاجتماعات الجمعية العمومية للبارالمبية الدولية، وقال: الأمر ليس غريباً عل عاصمة الإمارات، فهي دائماً سباقة في دعم أصحاب الهمم ومختلف الرياضات الخاصة بهم، مشيراً إلى أن الجميع على ثقة تامة من خروج الحدث بشكل رائع، كونه على أرض زايد الخير.