العصيمي: شخصية مرشح الإمارات قادرة على النجاح

أبوظبي (الاتحاد)

‫أعرب ماجد العصيمي نائب رئيس اتحاد المعاقين رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، عن ثقته التامة بقدرة محمد فاضل الهاملي رئيس اتحاد رياضة المعاقين على النجاح في انتخابات اللجنة البارالمبية الدولية المقررة في أبوظبي.‬

وأكد العصيمي أن بصمات رئيس اتحاد رياضة المعاقين كثيرة في خدمة أصحاب الهمم، وحل مشاكلهم بشكل دائم، وهو ما أدى إلى وضع أعضاء الجمعية العمومية للجنة البارالمبية الدولية ثقتهم في شخصه خلال الفترة الماضية.‬

وقال: لقد حقق الهاملي رفقة مجلس الإدارة خلال السنوات الأربع الماضية نجاحات كبيرة للغاية، وشهد عليها الجميع سواء المختصين أو غير المختصين، ونحن على ثقة من استكماله المسيرة بنجاح من خلال حجز مقعد في مجلس الإدارة الجديد، خاصة أن هناك العديد من الملفات المستقبلية التي يعد محمد فاضل الهاملي ضلعاً أساسياً فيها.‬

وأضاف: الإمارات لديها رسالة واضحة بدعم أصحاب الهمم، ومن دون شك فإن دعم القيادة الرشيدة والبصمات الواضحة للعالم من جانب أبوظبي سيكون مؤداها نجاح الهاملي كونه ممثل الوطن في هذا المحفل الرياضي الكبير.‬

وتابع: أعتقد أن شخصية محمد فاضل الهاملي تجعله واحداً من المميزين من بين المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، منوهاً بأن وجود 22 مرشحاً في انتخابات عضوية مجلس الإدارة لن يكون عائقاً على الإطلاق أمام مرشح الإمارات في هذا المحفل.‬

‬وتحدث العصيمي عن استضافة أبوظبي لاجتماعات الجمعية العمومية للبارالمبية الدولية، وقال: الأمر ليس غريباً عل عاصمة الإمارات، فهي دائماً سباقة في دعم أصحاب الهمم ومختلف الرياضات الخاصة بهم، مشيراً إلى أن الجميع على ثقة تامة من خروج الحدث بشكل رائع، كونه على أرض زايد الخير.