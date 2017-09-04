علي بن تميم: دعم الإمارات لأصحاب الهمم نموذج يلهم العالم

أبوظبي (الاتحاد)

أكد سعادة الدكتور علي بن تميم مدير عام «أبوظبي للإعلام» أن استضافة أبوظبي لاجتماعات اللجنة البارالمبية الدولية والمؤتمر الدولي، وكذلك انتخابات مجلس الإدارة، تأتي استكمالا لمسيرة عاصمة الإمارات في استضافة الأحداث الكبرى، وتأكيداً أنها عاصمة الرياضة العالمية.

وقال: من المؤكد أن وجود أصحاب الهمم على أرض الإمارات في عام الخير وفي هذا الحدث الكبير، يؤكد مدى اهتمام القيادة الحكيمة بهم والسعي الدائم نحو توفير متطلبات النجاح لمختلف الرياضات البارالمبية.

وأضاف: نحن نستمد الرؤية من القيادة الحكيمة، وكذلك العديد من الدروس الملهمة، ومن المؤكد أن دعم أصحاب الهمم وتكريم المتميزين منهم، فضلاً عن توفير البيئة الملائمة دائماً للنجاح والتميز أحد أهم هذه الدروس الإنسانية التي تضرب بها الأمثلة والنماذج النيرة في العالم أجمع.