شيخة المسكري: الأعمال والأنشطة الخيرية مساران متلازمان في رحلة التفوق

مصطفى عبد العظيم (دبي)

سيدة الأعمال الإماراتية شيخة المسكري اضطرت إلى اقتحام عالم الأعمال وترك الوظيفة التي تحب قبل أكثر من 3 عقود، لتخوض غمار أكبر تحديات حياتها بإدارة شركة عائلتها التي أسستها والدتها قبل ذلك بعشرين عاماً.

قصة نجاح المسكري في عالم المال والأعمال تحاكي قصة نجاح المرأة الإماراتية التي استطاعت في غضون عقود قليلة تبوؤ أعلى الدرجات والمناصب، بفضل نهج التمكين الذي وضعته القيادة الرشيدة لتعزيز مكانة المرأة الإماراتية محلياً وإقليمياً وعالمياً، وأن تكون شريكاً فاعلاً في مسيرة التميز والريادة التي تسعى لتحقيقها دولة الإمارات..

هكذا تختصر الدكتورة شيخة علي سالم المسكري، رئيس مجموعة المسكري القابضة، رحلتها نحو الريادة في عالم الأعمال والأنشطة الخيرية.

كثيرون لا يعتبرونها سيدة أعمال ناجحة فحسب، بل يلقبونها بسيدة أعمال بدرجة فاعلة خير، بعد أن تمكنت من مزج أعمالها التجارية بالأعمال الخيرية التي تعتبرها الغاية التي يجب إدراكها والنجاح الذي تسعى لتحقيقه، وليس الثراء أو النفوذ، وهي النصيحة التي تسديها لكل من يريد أن يتعرف على نهجها في عالم الأعمال، وهو النهج القائم على ضرورة الربط بين المردود الاقتصادي الإيجابي لأي مشروع تجاري وبين المجتمع والأفراد، وليس فقط صاحب المشروع.