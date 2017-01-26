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سيدة أعمال بدرجة «فعالة خير»

شيخة المسكري: الأعمال والأنشطة الخيرية مساران متلازمان في رحلة التفوق
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تاريخ النشر: الخميس 26 يناير 2017

مصطفى عبد العظيم (دبي)

سيدة الأعمال الإماراتية شيخة المسكري اضطرت إلى اقتحام عالم الأعمال وترك الوظيفة التي تحب قبل أكثر من 3 عقود، لتخوض غمار أكبر تحديات حياتها بإدارة شركة عائلتها التي أسستها والدتها قبل ذلك بعشرين عاماً.

قصة نجاح المسكري في عالم المال والأعمال تحاكي قصة نجاح المرأة الإماراتية التي استطاعت في غضون عقود قليلة تبوؤ أعلى الدرجات والمناصب، بفضل نهج التمكين الذي وضعته القيادة الرشيدة لتعزيز مكانة المرأة الإماراتية محلياً وإقليمياً وعالمياً، وأن تكون شريكاً فاعلاً في مسيرة التميز والريادة التي تسعى لتحقيقها دولة الإمارات..

هكذا تختصر الدكتورة شيخة علي سالم المسكري، رئيس مجموعة المسكري القابضة، رحلتها نحو الريادة في عالم الأعمال والأنشطة الخيرية.

كثيرون لا يعتبرونها سيدة أعمال ناجحة فحسب، بل يلقبونها بسيدة أعمال بدرجة فاعلة خير، بعد أن تمكنت من مزج أعمالها التجارية بالأعمال الخيرية التي تعتبرها الغاية التي يجب إدراكها والنجاح الذي تسعى لتحقيقه، وليس الثراء أو النفوذ، وهي النصيحة التي تسديها لكل من يريد أن يتعرف على نهجها في عالم الأعمال، وهو النهج القائم على ضرورة الربط بين المردود الاقتصادي الإيجابي لأي مشروع تجاري وبين المجتمع والأفراد، وليس فقط صاحب المشروع.

تقول المسكري لـ«الاتحاد»، إن التواضع والشفافية والإنصاف تشكل معاً مثلثاً مهماً في منظومة نجاح الأعمال، لافتة إلى أن ترسيخ هذه المبادئ الثلاثة والتي تندرج جميعها تحت مفهوم «الحوكمة» يمثل أمراً في غاية الأهمية في إدارة أي منظومة أعمال ناجحة، موضحة أنها لا تقلق إطلاقاً على أعمالها لنجاحها في تأصيل هذه المبادئ منذ سنوات طويلة، خاصة مع تعدد وتنوع ثقافات العاملين في شركات المجموعة، مؤكدة أن كسر الحواجز بين الثقافات والتواضع والاحترام المتبادل ينبغي أن يكون في صدارة فنون الإدارة. ... المزيد
     
 

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