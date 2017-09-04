«ارفع علمك» شعار «ألعاب الشرطة» بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تجاوز عدد الرياضيين المشاركين في دورة الألعاب الدولية الثانية للشرطة المزمع إقامتها في أبوظبي منتصف نوفمبر المقبل، 1300 لاعب ولاعبة، يمثلون 53 دولة، أكدت مشاركتها حتى الآن منذ إعلان اتحاد الشرطة الرياضي، منظم البطولة، فتح باب التسجيل.

وتعد النسخة الثانية من البطولة حدثاً دولياً رياضياً مهماً، وهي بطولة رسمية ضمن أجندة فعاليات الاتحاد الرياضي الدولي للشرطة الذي يهدف إلى تعزيز وتشجيع الرياضة الشرطية، بما يتفق مع أهدافه في نشر ثقافة التنافس الشريف، وتعميق المعرفة والثقافة الرياضية، وتعميمها بين الأجهزة الشرطية حول العالم.

ويتنافس الرياضيون الشرطيون في نسخة «أبوظبي 2017» تحت شعار «ارفع علمك» في أربع مسابقات هي الرماية التكتيكية والسباحة والجودو والجو جيتسو.

وحددت اللجنة المنظمة 32 عضواً لكل وفد من الدول المشاركة، من بينهم 4 مدربين ومساعد ورئيس للوفد.

وكانت النسخة الأولى من البطولة التي استضافتها كولومبيا عام 2015 قد شهدت مشاركة 31 دولة، من بينها الإمارات، وتوج بالمركز الأول فيها الاتحاد الكولومبي، مستضيف البطولة، والذي حصد 96 ميدالية، من بينها 45 ميدالية ذهبية، و34 فضية، و17 ميدالية برونزية، تلاه الاتحاد الإكوادوري بـ 48 ميدالية، وحل ثالثاً الاتحاد الصيني بـ 19 ميدالية.

جدير بالذكر، أن الاتحاد الرياضي الدولي للشرطة تأسس في مايو 1999 في باريس بعضوية 43 دولة، من بينها 20 دولة عربية، ويهدف بشكل أساسي لتعزيز العلاقات بين الأجهزة الشرطية العالمية، خاصة في مجالات الرياضة العسكرية، وتشجيع التنافس الشريف بينها في مجالات التدريب واللياقة البدنية، وتبادل الخبرات والمعارف.