محمد شافي الرميثي سادساً في «روزندال الدولية»

أبوظبي (الاتحاد)
أحرز الفارس محمد شافي الرميثي من نادي تراث الإمارات المركزين السادس والرابع عشر، لشوط الجائزة الكبرى بفئة النجمة الواحدة، في بطولة روزندال الدولية لقفز الحواجز التي أسدل عليها الستار في مدينة روزندال الهولندية أمس، وأقيمت تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية، بمشاركة 200 من نخبة الفرسان الدوليين.
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وحقق الرميثي المركزين المتقدمين على صهوة الجواد «دوكسان بي»، وكان قد حقق من قبل إنجازاً كبيراً في بطولة أوبلابيق الدولية، فئة النجمة الواحدة، في بلجيكا، وانتزع المركز الأول.
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كما وجّه شكره إلى إدارة النادي، لمساندتها ودعمها له، ما كان له بالغ الأثر على تحقيق نتائج طيبة في البطولة، وأيضاً على تواصلي مع فروسية العالم.
من جهتها، اعتبرت إدارة النّادي فوز شافي، إضافة جديدة، في سلسلة إنجازاته الكبرى بسباقات قفز الحواجز الدولية، وتأكيداً لأهمية الدّعم الذي يقدّمه سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، التي ما زالت تشهد، وفي ظل بروتوكول بوذيب الذي أطلقه سموه العام الماضي، العديد من الإنجازات المضيئة على المستويات كافة، معتبرة الفارس الرميثي ابن النادي مثالاً يحتذى في تمثيل وطنه بصورة مشرقة في محافل الفروسية الدولية.