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بطولة العالم للرماية في موسكو

منتخبنا يعول على «الثلاثي» في «الدبل تراب»
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تاريخ النشر: الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

حسن رفعت (موسكو)

 

 يخوض منتخبنا لرماية الأطباق المزدوجة من الحفرة «الدبل تراب» اليوم، منافسات بطولة العالم التي تستضيفها العاصمة الروسية موسكو، وتستمر حتى الاثنين المقبل وذلك عبر الثلاثي سيف الشامسي، وخالد الكعبي، ويحيى المهيري. ويعد الفريق قوة مميزة يراهن بها على حجز موقع في النهائي رغم العدد الكبير من المشاركين في الفرق والفردي، حيث حرص كل أبطال العالم على الحضور ووداع هذه المسابقة بإنجاز يسجله التاريخ بعد أن ألغاها الاتحاد الدولي من الأولمبياد.

من جانب آخر، واصل رماة إيطاليا حصاد الميداليات، وحافظوا على صدارتهم . ورفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى تسع ميداليات، منها خمس ذهبيات وفضيتان وبرونزيتان ليعدو نحو التربع على القمة، حيث فاز أمس الأول بذهبيتي الرجال للفرق والفردي في مسابقة الأطباق من الحفرة «التراب»، كما فاز بفضيتي الفرق والفردي لفئة الشباب.

 وبرغم التألق الأسترالي وفوز رماته بثلاث ميداليات، منها ذهبية ومثلها من الفضة وبرونزية، إلا أن الفجوة لا تزال متسعة بينهم وبين الإيطاليين، ويبدو أن الخلاف بين رئيس الاتحاد الدولي وبين نائبه الإيطالي حول قضية إلغاء مسابقات «الدبل تراب» من الأولمبياد قد ألقى بظلاله على أداء رماة إيطاليا وحفزهم بروح التحدي.

 وتوج المنتخب الإيطالي بذهبية المنتخبات الـ 39 المشاركة، منهياً البطولة برصيد 362 طبقا، وتلاه في المركز الثاني، ونال الميدالية الفضية منتخب التشيك، بعد أن جمع 359 طبقا، ثم المنتخب الإسباني ثالثا، وحقق 367 طبقا لينال الميدالية البرونزية، واحتل المركز الرابع منتخب كرواتيا برصيد 353 طبقا، وتساوى معه في نفس الرصيد كل من روسيا والكويت والهند، بينما احتلت النمسا المركز الثامن برصيد 351 طبقا، فيما حصد منتخبنا 322 طبقا. ... المزيد
     
 

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