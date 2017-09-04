منتخبنا يعول على «الثلاثي» في «الدبل تراب»

حسن رفعت (موسكو)

يخوض منتخبنا لرماية الأطباق المزدوجة من الحفرة «الدبل تراب» اليوم، منافسات بطولة العالم التي تستضيفها العاصمة الروسية موسكو، وتستمر حتى الاثنين المقبل وذلك عبر الثلاثي سيف الشامسي، وخالد الكعبي، ويحيى المهيري. ويعد الفريق قوة مميزة يراهن بها على حجز موقع في النهائي رغم العدد الكبير من المشاركين في الفرق والفردي، حيث حرص كل أبطال العالم على الحضور ووداع هذه المسابقة بإنجاز يسجله التاريخ بعد أن ألغاها الاتحاد الدولي من الأولمبياد.

من جانب آخر، واصل رماة إيطاليا حصاد الميداليات، وحافظوا على صدارتهم . ورفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى تسع ميداليات، منها خمس ذهبيات وفضيتان وبرونزيتان ليعدو نحو التربع على القمة، حيث فاز أمس الأول بذهبيتي الرجال للفرق والفردي في مسابقة الأطباق من الحفرة «التراب»، كما فاز بفضيتي الفرق والفردي لفئة الشباب.

وبرغم التألق الأسترالي وفوز رماته بثلاث ميداليات، منها ذهبية ومثلها من الفضة وبرونزية، إلا أن الفجوة لا تزال متسعة بينهم وبين الإيطاليين، ويبدو أن الخلاف بين رئيس الاتحاد الدولي وبين نائبه الإيطالي حول قضية إلغاء مسابقات «الدبل تراب» من الأولمبياد قد ألقى بظلاله على أداء رماة إيطاليا وحفزهم بروح التحدي.