ولي عهد الفجيرة يشيد بإنجاز التايكواندو في المونديال

الفجيرة (وام)

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، صباح أمس، في مكتبه في الديوان الأميري، أعضاء منتخب التايكواندو بمناسبة حضورهم المميز في بطولة العالم للناشئين للتايكواندو التي أقيمت في مدينة شرم الشيخ المصرية، وفوز لاعب المنتخب ونادي الشارقة عبد الله غلوم المازمي بالميدالية البرونزية في البطولة.

وكرم سموه اللاعب المازمي صاحب الميدالية البرونزية التي تعد الأولى لتايكواندو الإمارات على مستوى بطولات العالم للناشئين منذ انطلاق ممارسة اللعبة، وهنأه على الإنجاز المتميز الذي حققه في البطولة، مشدداً على ضرورة المحافظة على هذا النجاح وتتويجه بمزيد من الانتصارات والجوائز.

وتوجه سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي بالتحية والتقدير لأعضاء المنتخب على حضورهم المتميز في البطولة، مشدداً على أهمية خوض منافساتهم المقبلة بأعلى درجات المثابرة والالتزام، والعمل بجد لتحقيق المزيد من الإنجازات على المستوى العربي والعالمي، مؤكداً أن أي إنجاز يحققونه هو لبنة في صرح كبير وشامخ للدولة، نتطلع جميعاً لأن نكون أعضاء فاعلين في بنائه والمحافظة على إنجازاته ومكتسباته.

واستمع سموه إلى إيجاز قدمه العميد أحمد حمدان الزيودي رئيس مجلس إدارة اتحاد التايكواندو عن المنافسات التي خاضها المنتخب في بطولة العالم للناشئين، مشيداً بالجهود التي بذلها الجهاز الفني بقيادة المدرب المواطن عبد الله حاتم لتحقيق هذا الإنجاز الكبير.

من جهته، تقدم أحمد حمدان الزيودي بالتهاني والتبريك إلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي الرئيس الفخري لاتحاد التايكواندو على هذا الإنجاز التاريخي، شاكراً لسموه دعمه الكبير الذي أسهم في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكداً أن توصيات سموه، كما كانت دائماً ستكون دليل عمل للمنتخب في المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء، سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي العهد، وزايد السويدي نائب رئيس اتحاد التايكواندو.