الموسم الجديد لسباقات الهجن ينطلق 5 أكتوبر

عبدالله عامر (أبوظبي)

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم واهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أعلن اتحاد سباقات الهجن برئاسة معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، انطلاق موسم سباقات الهجن 2017-2018 في الخامس من أكتوبر المقبل في جميع ميادين الدولة.

وأقرت اللجنة المنظمة للسباقات زيادة عدد الأشواط والجوائز النقدية، وذلك لثمانية ميادين وهي الوثبة وسويحان ومدينة زايد والسوان واللبسة وأبوسمرة وسيح صبرة والوقن، على أن تستمر بقية الميادين حسب النظام السابق من حيث عدد الأشواط والجوائز النقدية.

وبعد إقرار الزيادات سيصبح عدد أشواط «الحقايق» في ميدان الوثبة 25 و«اللقايا» 17 و«الإيذاع» 17 و«الثنايا» 13 و«الحول والزمول» 13، ويحصل الفائزون بالمركز الأول في أشواط «الحقايق» على 10 آلاف درهم، فيما ينال الفائزون بأشواط فئة «اللقايا» 20 ألف درهم، ويحصل الفائزون بالمركز الأول في سن «الإيذاع» على 20 ألف درهم، وفي سن «الثنايا» على 20 ألف درهم، وفي «الحول والزمول» على 20 ألف درهم.

في ميادين سويحان ومدينة زايد والسوان واللبسة وأبوسمرة وسيح صبرة والوقن، سيحصل الفائزون في أشواط «الحقايق» على 3000 درهم، وفي «اللقايا» على 5000 درهم، وفي الإيذاع، سيحصل الفائزون بالمركز الأول على 5000 درهم، وفي الثنايا على 5000 درهم، وفي «الحول والزمول» على 5000 درهم، ومن المتوقع أن تساهم هذه الزيادات في أعداد الأشواط في زيادة عدد المطايا المشاركة، ما يعطي الفرصة لأكبر عدد منها للوجود في الميادين، وكذلك إعطاء الفرصة لأكبر شريحة من الملاك للوجود بهجنهم والمشاركة في السباقات، ومن المتوقع كذلك أن تساهم في ازدياد شريحة المشاركين من جميع أنحاء الدولة، ومن جهة الجوائز المالية، فإن قوة المنافسة سوف ترتفع وتيرتها في الميادين الثمانية، ما يبشر بقدوم موسم متميز للسباقات.