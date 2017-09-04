النحاس إلى المستوى الأعلى في 3 سنوات

لندن (رويترز)

ارتفعت أسعار النحاس أمس، إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات، بينما لامس النيكل أعلى مستوى في عامين، في الوقت الذي عزز النمو القوي لاقتصاد الصين توقعات الطلب من أكبر مستهلك للمعادن في العالم.

وقال أولي هانسن، المحلل لدى بنك ساكسو: «النحاس يواصل الاستفادة من التوقعات في الصين». وأضاف أن ارتفاع اليوان الصيني أيضاً أمام الدولار في الآونة الأخيرة يساعد المعادن على الصعود. وارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم بعد ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن 1.1% إلى 6909 دولارات للطن بحلول الساعة 1026 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامست أعلى مستوى منذ سبتمبر 2014 عند 6920.25 دولار.