«ماك برايد» تعتزم شراء «دانليند»



تاريخ النشر: الثلاثاء 05 سبتمبر 2017 كوبنهاجن (د ب أ) أعلنت شركة «ماك برايد» البريطانية المتخصصة في إنتاج مستحضرات التنظيف المنزلي والعناية الشخصية أمس، موافقتها على شراء شركة «دانليند» الدنماركية لإنتاج مستلزمات تشغيل غسالات الأطباق والملابس. تقدر قيمة الصفقة بحوالي 38.8 مليون جنيه إسترليني منها 10.8 مليون جنيه إسترليني ستحصل عليها مجموعة «ليند هولدنجز» التي تمتلك الشركة الدنماركية إلى جانب نحو 28 مليون جنيه إسترليني ديون مستحقة على «دانليند» ستتحملها الشركة البريطانية. ومن المتوقع أن تساهم الصفقة في تحسين أرباح «ماك برايد» بصورة فورية.