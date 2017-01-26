«ديوا» توقع اتفاقية تعاون مع جامعة الإمارات في «الألواح الكهروضوئية»

دبي (الاتحاد)
وقع سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، والأستاذ الدكتور محمد البيلي، مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة، اتفاقية تعاون لمشروع بين الهيئة والجامعة تتجاوز قيمته 15 مليون درهم إماراتي. وتهدف الاتفاقية إلى إجراء البحوث والدراسات المتخصصة حول آلية تراكم الغبار على أسطح الألواح الشمسية، وخصائص الغبار في البيئة المحلية، وأفضل تقنيات إزالته.
وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «نسعى في الهيئة إلى تسخير أحدث التقنيات المتطوّرة للارتقاء بمستوى الجيل القادم من الألواح الشمسية، والتخطيط الاستباقي لمواجهة التحديات المحتملة، لذا نعمل على تشجيع البحث والتطوير في مجال الطاقة الشمسية لتعزيز أمن الطاقة واستدامتها».
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من جانبه، أكد الأستاذ الدكتور محمد البيلي، مدير جامعة الإمارات، أن التعاون في إنجاز هذا المشروع البحثي يُعد فرصة لإبراز القدرات البحثية المتميزة التي تمتلكها جامعة الإمارات من الكوادر البحثية.
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