«ديوا» توقع اتفاقية تعاون مع جامعة الإمارات في «الألواح الكهروضوئية»

دبي (الاتحاد)

‬وقع ‬سعيد ‬محمد ‬الطاير، ‬العضو ‬المنتدب ‬الرئيس ‬التنفيذي ‬لهيئة ‬كهرباء ‬ومياه ‬دبي، و‬الأستاذ ‬الدكتور ‬محمد ‬البيلي، ‬مدير ‬جامعة ‬الإمارات ‬العربية ‬المتحدة، ‬اتفاقية ‬تعاون ‬لمشروع ‬بين ‬الهيئة ‬والجامعة ‬تتجاوز ‬قيمته ‬15 ‬مليون ‬درهم ‬إماراتي. و‬تهدف ‬الاتفاقية ‬إلى ‬إجراء ‬البحوث ‬والدراسات ‬المتخصصة ‬حول ‬آلية ‬تراكم ‬الغبار ‬على ‬أسطح ‬الألواح ‬الشمسية، ‬وخصائص ‬الغبار ‬في ‬البيئة ‬المحلية، ‬وأفضل ‬تقنيات ‬إزالته.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «نسعى في الهيئة إلى تسخير أحدث التقنيات المتطوّرة للارتقاء بمستوى الجيل القادم من الألواح الشمسية، والتخطيط الاستباقي لمواجهة التحديات المحتملة، لذا نعمل على تشجيع البحث والتطوير في مجال الطاقة الشمسية لتعزيز أمن الطاقة واستدامتها».

وأضاف «تعد مشكلة الغبار وتنظيف الألواح الكهروضوئية التحدي الأكبر الذي يواجه مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية. لذلك، تطمح الهيئة إلى أن يكون لها دور ريادي على مستوى المنطقة والعالم في دراسة هذه المشكلة والتغلب عليها. ويسعدنا التعاون في هذا المجال مع جامعة الإمارات، إحدى أفضل الجامعات البحثية في دول مجلس التعاون والعالم العربي، وواحدة من أفضل 25% من الجامعات البحثية على مستوى العالم».

من جانبه، أكد الأستاذ الدكتور محمد البيلي، مدير جامعة الإمارات، أن التعاون في إنجاز هذا المشروع البحثي يُعد فرصة لإبراز القدرات البحثية المتميزة التي تمتلكها جامعة الإمارات من الكوادر البحثية.

وتتولّى جامعة الإمارات بموجب الاتّفاقية تقديم الخدمات البحثية وإجراء الدراسات التحليلية والاختبارات الداخلية والخارجية، بالتعاون الوثيق والتنسيق الكامل مع مركز البحوث والتطوير التابع للهيئة في مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.