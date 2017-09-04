تحسن غير متوقع في معنويات مستثمري «اليورو»

برلين (رويترز)

أظهر مسح أمس، أن معنويات مستثمري منطقة اليورو تحسنت على غير المتوقع في سبتمبر الجاري، في الوقت الذي انحسرت مخاوف المستثمرين بشأن الأثر المحتمل لاتساع فضيحة انبعاثات العادم من سيارات في ألمانيا وتطورات الاقتصاد الأميركي.

وقالت مجموعة سنتكس البحثية، مقرها فرانكفورت، إن مؤشرها لمنطقة اليورو ارتفع إلى 28.2 نقطة من 27.7 نقطة في أغسطس الماضي بالمقارنة مع متوسط التوقعات البالغ 27.4 نقطة في استطلاع أجرته رويترز.

وقالت سنتكس: «كانت البيانات من ألمانيا والولايات المتحدة الشهر الماضي مخيبة للآمال. يتحول الاتجاه العام في كلتا المنطقتين عكسياً بوتيرة معتدلة». ويتطلع المستثمرون للأوضاع الحالية في منطقة اليورو بنظرة أكثر تشككاً قليلاً، مع انخفاض المؤشر الفرعي للمنطقة إلى 39.8 في سبتمبر من 40.0 في الشهر السابق. لكن المسح يظهر أن التوقعات للتطورات الاقتصادية في منطقة اليورو تحسنت ليرتفع المؤشر الخاص بها إلى 17.3 من 16.0 نقطة.

وزاد مؤشر يرصد ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، إلى 34.0 في سبتمبر من 33.2 في أغسطس. وقالت سنتكس: «انخفاض أسعار الفائدة وزيادة الإنفاق الحكومي على المهاجرين وارتفاع الدعم الحكومي يقودون النمو، إضافة إلى ذلك لا تزال ألمانيا تستفيد من الضعف النسبي لليورو». واستطلعت سنتكس آراء 983 مستثمراً خلال الفترة من 31 أغسطس إلى الثاني من سبتمبر.