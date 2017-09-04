300 مليار دولار استثمارات صندوق الكويت السيادي في أميركا

الكويت (وام)

بلغ حجم استثمارات الصندوق السيادي لدولة الكويت في الولايات المتحدة الأميركية نحو 300 مليار دولار شملت الأسهم والسندات، خاصة سندات الخزانة الأميركية، إضافة إلى العقارات والقطاع التكنولوجي.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» في تقريرها أمس، بمناسبة زيارة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت إلى واشنطن، أن شركة «ميغلوبال» المملوكة لشركة «إيكويت للبتروكيماويات»، تبني منشأة تصنيع جديدة من طراز «مونو إيثيلين غلايكول» في منطقة هيوستن في ولاية تكساس، إضافة إلى استثمارات الكويت في مشروع «هدسون ياردز» الذي يعد أكبر مشروع تطوير عقاري ممول من القطاع الخاص في أميركا الشمالية.

ونقلت «كونا» عن وزارة الخارجية الكويتية في بياناتها أن استثمارات الهيئة العامة للاستثمار في الولايات المتحدة بلغت 299 مليار دولار حتى نهاية شهر أبريل الماضي. وتشمل الأسهم بـ 135 مليارا و800 مليون دولار وسندات بــ 39 ملياراً و800 مليون دولار، إضافة إلى أربعة مليارات و300 مليون دولار عقارات، واستثمارات بديلة بقيمة 17 ملياراً و300 مليون دولار وأموال نقدية أو ودائع بحوالي 101 مليار و500 مليون دولار.

ولفتت الوزارة في بياناتها إلى أن الصادرات الكويتية إلى أميركا بلغت خلال العام 2016 نحو 162 مليوناً و200 ألف دولار فيما وصل حجم الواردات الأميركية إلى الكويت مليارين و900 مليون دولار. وأشارت إلى أن صادرات الكويت إلى الولايات المتحدة تقتصر على المشتقات النفطية التي بلغت خلال العام الماضي 10.4 مليون طن متري. ونوهت بأن حجم استثمارات الشركات الأميركية في الكويت سجل 68 مليوناً و900 ألف دولار.