الذهب إلى أعلى مستوى في عام

لندن (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب واحداً في المئة إلى أعلى مستوياتها في نحو عام أمس، بعد أن أجرت كوريا الشمالية أحدث وأقوى اختبار نووي، مما دفع المستثمرين إلى الإقبال على الأصول التي تنطوي على ملاذٍ آمن.

وبحلول الساعة 0708 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بما يزيد قليلاً على واحد في المئة إلى 1338.36 دولار للأوقية «الأونصة» بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ أواخر سبتمبر الماضي عند 1339.47 دولار للأوقية. وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر واحداً في المئة إلى 1344 دولاراً للأوقية.

وقال جميل أحمد، نائب الرئيس لأبحاث السوق لدى «إف.إكس.تي.إم»: «الذهب ارتفع بعد تنامي التوترات الجيوسياسية مجدداً حول كوريا الشمالية. هذا يبدو كشراء من المتعاملين سعياً وراء الملاذ الآمن. يبدو أن تلك التوترات لن تتبدد ومن المرجح أن تشجع المستثمرين على التمسك بمراكزهم في الذهب».

وارتفع الين الياباني والسندات السيادية أيضاً أمس، في الوقت الذي حث فيه اختبار كوريا الشمالية المستثمرين على التحول تلقائياً صوب الملاذات الآمنة على الرغم من أن خسائر الأسهم كانت متواضعة. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة واحداً بالمئة إلى 17.85 دولار للأوقية بعد أن لامست أعلى مستوياتها منذ أواخر أبريل الماضي عند 17.90 دولار للأوقية.

وصعد البلاتين 0.7% إلى 1011.50 دولار للأوقية بعد أن سجل أفضل أداء منذ أوائل مارس الماضي عند 1014.70 دولار للأوقية. وزاد البلاديوم 0.9% إلى 988.902 دولار للأوقية بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ فبراير 2001 عند 1001 دولار في التعاملات المبكرة.