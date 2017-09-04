اليابان.. بيع أسهم في «البريد» بقيمة 13 مليار دولار

طوكيو (رويترز)

قالت ثلاثة مصادر مطلعة أمس، إن الحكومة اليابانية تستعد لبيع أسهم تصل قيمتها إلى نحو 1.4 تريليون ين (13 مليار دولار) في شركة البريد اليابانية القابضة. وتخطط وزارة المالية لتنفيذ الطرح الثانوي اللاحق للطرح العام الأولي الضخم في 2015 نهاية هذا الشهر، في أول عملية بيع لأسهم منذ إدراج الشركة.

وعقدت الوزارة اجتماعاً أمس، مع متعهدي تغطية الاكتتاب لمناقشة صفقة البيع التي يتوقعها المستثمرون منذ أن اختارت الحكومة ستة بنوك استثمار في مارس الماضي لتولي أمر الطرح. وقالت المصادر إن سعر الإصدار وحجم الأسهم التي ستباع سيتحددان خلال الفترة من 25 إلى 27 من سبتمبر إلا بعد تقييم حجم الطلب.

وقالت متحدثة باسم البريد الياباني، إن توقيت بيع الأسهم لم يتقرر بعد وامتنعت عن التعليق بأكثر من ذلك. ولم ترد الوزارة إلى الآن على طلب للتعليق.

وتخطط الحكومة، التي تمتلك نحو 80 في المئة من البريد الياباني، لبيع أسهم بقيمة 36 مليار دولار في الشركة في نهاية المطاف لأهداف، منها تمويل إعمار مناطق في شمال اليابان تضررت من كارثة زلزال وتسونامي في العام 2011. وهبطت أسهم الشركة القابضة ثلاثة في المئة أمس، إلى 1326 يناً بعدما ذكرت رويترز يوم الجمعة أن الحكومة تستعد لبيع أسهم.