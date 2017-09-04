خام برنت يهبط بعد اختبار كوريا الشمالية النووي

عواصم (رويترز)

هبطت أسعار النفط أمس، بعد نزوح المستثمرين من أسواق الخام صوب أسواق عقود الذهب الآجلة التي يُنظر إليها كملاذ آمن عقب أقوى اختبار تفجير نووي تجريه كوريا الشمالية.

وبحلول الساعة 0655 بتوقيت جرينتش، هبطت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت نحو واحد في المئة من سعر الإغلاق السابق، بما يعادل 41 سنتاً، إلى 52.34 دولار للبرميل.

وجاء الانخفاض في الوقت الذي يراقب فيه المتعاملون بقلق التطورات في كوريا الشمالية حيث نفذ الجيش سادس وأقوى اختيار نووي مطلع الأسبوع. وقالت بيونجيانج إنها اختبرت قنبلة هيدروجينية متقدمة من أجل تثبيتها بصاروخ بعيد المدى مما يعزز التهديد برد فعل عسكري «شامل» من الولايات المتحدة إذا تم تهديدها أو تهديد أحد حلفائها.

وفرض ذلك ضغوطا نزولية على الخام مع نزوح أموال المستثمرين من سوق النفط، التي ينظر إليها كسوق عالية المخاطر، صوب أسواق عقود الذهب الآجلة التي يُنظر إليها عادة على أنها ملاذ آمن للمستثمرين. وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية لليوم الثالث لتكسب 0.9 في المئة أمس. واستقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 47.30 دولار للبرميل، وهو مستوى قريب من التسوية السابقة.