5 شركات وساطة تستحوذ على 40% من تداولات «سوق دبي»

حسام عبدالنبي (دبي)

استحوذت 5 شركات وساطة في الأوراق المالية على نسبة تقارب 40% من قيمة وحجم التداولات في سوق دبي المالي خلال شهر أغسطس الماضي، حسب تقرير للسوق يظهر ترتيب الوسطاء وفق حصتهم من التداولات. وتصدرت قائمة الشركات من حيث قيمة التداولات، شركة مباشر للخدمات المالية بنسبة 8.79% من إجمالي قيمة التداولات المنفذة خلال الشهر وبقيمة 959 مليون درهم، وتلتها شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة بنسبة 8.71% وبقيمة تداولات 949.6 مليون درهم، ثم شركة الرمز كابيتال بنسبة 8.55% من إجمالي قيمة التداولات المنفذة خلال الشهر وبما يصل إلى 932.87 مليون درهم، فيما جاءت مينا كورب للخدمات المالية في المركز الرابع بنسبة 7.35% من قيمة التداولات وبنحو 801.2 مليون درهم، وتلتها أبوظبي الوطني للأوراق المالية بحصة 6.34% وبقيمة تداولات 691.1 مليون درهم. وبلغت حصة شركات الوساطة الخمس الأكثر نشاطاً من إجمالي حجم التداولات 40.86% حيث جاءت شركة مينا كورب في المقدمة بنسبة 9.19% وبتداول 673.6 مليون سهم، وتلتها الرمز كابيتال بنسبة 8.93% وبتداول 654.59 مليون سهم، ثم أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية بنسبة 8% وبتداول 588.3 مليون سهم، وحلت شركة مباشر للخدمات المالية في المركز الرابع بنسبة 7.81% من إجمالي حجم التداولات وبعدد 572.39 مليون سهم، وأخيراً المشرق للأوراق المالية بنسبة 6.9% وبتداول 505.83 مليون سهم. ويظهر ترتيب شركات الوساطة في الأوراق المالية، غياب شركات الوساطة التابعة للبنوك عن المراكز الأولى من حيث قيمة التداولات، حيث جاءت أبوظبي الوطني للأوراق المالية في المركز الخامس، وتلتها الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية في المركز السادس، ثم أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية في المركز السابع، تليها المشرق للأوراق المالية، ثم أبوظبي التجاري للأوراق المالية في المركز التاسع، في حين جاءت دبي الإسلامي للخدمات المالية في المركز 13، وجاءت الإمارات الإسلامية للوساطة المالية في المركز 15، ثم الاتحاد للوساطة في المركز 16، تليها إتش إس بي سي الشرق الأوسط للخدمات المالية في المركز 20، وتليها الشارقة الإسلامي للخدمات المالية في المركز21، ودبي التجاري للخدمات المالية في المركز 26. وكان عدد من شركات الوساطة في الأوراق المالية قد شكت من صعوبات في الاستمرار في مزاولة أعمالها بسبب سيطرة عدد قليل من شركات الوساطة على النسبة الأكبر من حجم وقيمة الصفقات المنفذة في أسواق الأسهم المحلية، ومن ثم تراجع عمولات الشركات الصغيرة بالشكل الذي يهدد استمراريتها نتيجة لتراجع الإيرادات وزيادة النفقات التشغيلية.

وكشفت بيانات هيئة الأوراق المالية والسلع، أن 30 شركة وساطة حققت خسائر في العام الماضي، مقابل 18 شركة حققت أرباحاً، وانخفض صافي أرباح شركات الوساطة من 125.5 مليون درهم في عام 2015 إلى 4.5 مليون درهم بنسبة 96.4%. وأظهرت بيانات الهيئة أن إيرادات شركات الوساطة قد تراجعت خلال فترة المقارنة بنسبة 13.5% من 700.5 مليون درهم إلى 605.9 مليون درهم، مبينة أن الحسابات المدينة لشركات الوساطة ارتفعت بنسبة 12.4% إلى 3.1 مليار درهم.