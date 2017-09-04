ارتفاع السيولة يقلص خسائر مؤشرات الأسواق المحلية

حاتم فاروق (أبوظبي)

ارتفعت سيولة الأسهم المحلية مع بداية جلسات الأسواق المالية المحلية بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، بالمقارنة بمستويات السيولة السائدة خلال الجلسات الماضية، لتسجل نحو 413 مليون درهم، مدعومة بمشتريات طالت عدداً من الأسهم القيادية والأخبار الإيجابية الصادرة عن الشركات المدرجة، لاسيما المشاريع العقارية المعلنة أمس، لتقود المؤشرات مع نهاية الجلسة نحو تقليص خسائرها الصباحية.

وسجلت تداولات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية خلال الجلسة أكثر من 334 مليون سهم، من خلال تنفيذ 4226 صفقة، لتستحوذ أسهم القطاع العقاري على أكثر من 65% من إجمالي التعاملات.

وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية جلسة تعاملات أمس على ارتفاع بلغت نسبته 0.29% ليغلق عند مستوى 4481 نقطة، بعدما تداول المستثمرون أكثر من 180 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 204 ملايين درهم، من خلال تنفيذ 1564 صفقة، حيث تم التعامل على أسهم 23 شركة مدرجة، ارتفع منها 9 أسهم، فيما تراجعت أسعار 8 أسهم، وظلت أسعار 6 أسهم أخرى على ثبات عند الإغلاق السابق.

أما مؤشر سوق دبي المالي، فقد استطاع إنهاء الجلسة على تماسك ليقلص خسائره الصباحية، مسجلاً مستوى إغلاق عند 3635 نقطة، بنسبة تراجع طفيفة بلغت 0.07%، بعدما قام مستثمرو السوق بالتعامل على نحو 154 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 209 ملايين درهم، من خلال تنفيذ 2662 صفقة، حيث تم التعامل على أسهم 35 شركة مدرجة، ارتفع منها 12 سهماً، فيما تراجعت أسعار 16 سهماً، وظلت أسعار 7 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق. وقال إياد البريقي مدير عام شركة «الأنصاري» للخدمات المالية، إن عودة سيولة الأسواق إلى الاتجاه الصاعد بالمقارنة بمستويات السيولة السائدة قبل بداية موسم الإجازات أدى إلى تماسك المؤشرات والمحافظة على الاتجاه العرضي، منوهاً في هذا الصدد إلى المشاريع العقارية التي تم الإعلان عنها من قبل الشركات العقارية المدرجة في الأسواق المحلية، وهو ما يمثل عودة للمحفزات والأخبار الإيجابية التي تقود الأسهم إلى الارتفاع خلال الجلسات المقبلة.

وأشار البريقي إلى أن الإعلان عن تسوية شركة «دانة غاز» مع حكومة إقليم كردستان العراق جعل السهم يستحوذ على 40% من سيولة سوق أبوظبي للأوراق المالية، مسجلاً ارتفاعاً بالنسبة القصوى، مؤكداً أن سوق أبوظبي شهد خلال الجلسة نشاطاً ملحوظاً من خلال مشتريات تمت على عدد من الأسهم القيادية المدرجة، في حين شهد سهم «دريك أند سكل» تعاملات إيجابية بالتزامن مع انعقاد الجمعية العمومية للشركة لبحث تخفيض رأس المال.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، تصدر سهم «دانة غاز» قائمة الأسهم النشطة من حيث القيمة والكمية، مسجلاً تداولات بأكثر من 100 مليون سهم، بقيمة تجاوزت الـ 73 مليون درهم، ليغلق عند مستوى 0.73 درهم، رابحاً 9 فلوس عن الإغلاق السابق، ليقتنص السهم مع نهاية الجلسة نحو 65%من إجمالي تداولات المستثمرين بالسوق مدعوماً بإعلان الشركة بالتوصل إلى تسوية كاملة ونهائية مع شركائها في إقليم كردستان العراق.

أما سوق دبي المالي، فقد جاء سهم «دريك أند سكل» في مقدمة الأسهم النشطة من حيث الكمية مع نهاية جلسة أمس مسجلاً 43 مليون سهم، بقيمة 16.8 مليون درهم، ليغلق مرتفعاً بنسبه 1.31% عند مستوى 0.388 درهم، فيما احتل سهم «إعمار» مقدمة الأسهم النشطة بالقيمة بعدما سجل مستثمرو السهم تعاملات بقيمة بلغت 44.6 مليون درهم، بتداولات 5.2 مليون سهم، ليغلق السهم عند مستوى 8.50 درهم.