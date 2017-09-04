«المشرق» يطلق عرض مكافآت لعملاء الخدمات المصرفية للأعمال

دبي (الاتحاد)

أطلق بنك المشرق عرضاً حصرياً للاسترداد النقدي، يتيح لعملاء الخدمات المصرفية للأعمال كسب مكافآت تصل قيمتها إلى 25 ألف درهم إماراتي. وسيتمكن العملاء من المشاركة بهذه الحملة عند إضافة مبلغ 50 ألف درهم إماراتي أو أكثر إلى رصيد حسابهم الحالي.

وتستمر الحملة لغاية 30 سبتمبر 2017، ويمكن للشركات زيادة أرصدة حساباتها وكسب مكافآت تبدأ من 350 درهماً إماراتياً لكل زيادة قدرها 50 ألف درهم إماراتي، وتزيد مع زيادة قيمة الإيداعات خلال فترة الحملة.

وقال روهيت جارج رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأعمال في المشرق «نحرص في المشرق على توفير أفضل الحلول لعملاء الخدمات المصرفية للأعمال، إضافة إلى توفير المرونة والملاءمة في إجراء معاملاتهم لتساعدهم على تطوير أعمالهم من خلال منصات مخصصة عبر الإنترنت والهاتف المحمول، وأجهزة إيداع النقد والشيكات وحلول صرف العملات الأجنبية وخدمات إدارة النقد والخدمات التجارية وغيرها الكثير. ونستمر في إطلاق العروض التي تتيح للعملاء الاستفادة من برامج المكافآت التي نقدمها، كما نسعى للاستمرار في تقديم المزيد من الحلول المصرفية لعملائنا لتطوير أعمالهم».