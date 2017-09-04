«دبي المالي العالمي» ضمن أفضل 10 مراكز مالية في العالم

حسام عبدالنبي (دبي)

جاء مركز دبي المالي العالمي من بين أفضل 10 مراكز مالية في العالم من قبل مجلة «ذا بانكر»، حيث احتل المركز العاشر في التصنيف السنوي للمراكز المالية الدولية، لتصبح دبي في مكانة عالمية مماثلة للمراكز المالية الدولية، مثل لندن ونيويورك وهونج كونج وسنغافورة.

وذكرت المجلة أن مركز دبي المالي العالمي منذ تأسيسه في عام 2004، أصبح مركزاً مالياً رائداً لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وفي الأشهر الستة الأولى من عام 2017، حقق المركز نمواً في عدد الشركات المسجلة بنسبة 6.2% إلى 1750 شركة مدرجة. وجاء ذلك بعد نمو بنسبة 14% خلال عام 2016.

ويقدم مركز دبي المالي العالمي جميع العناصر الموجودة في النظم الإيكولوجية الأكثر نجاحاً في القطاع المالي في العالم، بما في ذلك هيئة تنظيمية مستقلة، ونظام قضائي مستقل يحتوي على إطار القانون العام الإنجليزي، وتبادل مالي عالمي، وهندسة معمارية ملهمة، وقوية، وخدمات دعم ومجتمع أعمال نابض بالحياة. ويتطلع مركز دبي المالي العالمي باستمرار إلى قيادة الابتكار، ما أدى إلى إطلاق مسرع «فينتيك هايف» مؤخراً في المركز، حيث يعد المسرع الأول من نوعه من نوعه في المنطقة، والذي يجلب أحدث تكنولوجيا الخدمات المالية للمنطقة.

وتعد مجلة «ذا بانكر»، جزء من مجموعة «فايننشال تايمز»، ويركز التصنيف السنوي الذي تجريه على مستوى المراكز المالية العالمية والقيمة المقدمة للمؤسسات التي تسعى إلى توسيع عملياتها الدولية، وهو يقوم على بيانات تتراوح من مؤشرات الأسواق المالية إلى إمكانات النمو الاقتصادية، وصولاً إلى العوامل المحفزة في بيئة الأعمال.

وكان تصنيف مجلة، «ذَا بانكر»، في العام الماضي ذكر أن مركز دبي المالي العالمي قد برز في أقل من عقد من الزمن كمنافس قوي من الوزن الثقيل في التمويل العالمي، حيث جذب المركز، مجموعة متنوعة من المؤسسات المالية، الساعية إلى الازدهار في ظل مناخ اقتصادي مستقر، وحسن التنظيم.