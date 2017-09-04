«سيدات أعمال أبوظبي»: تمديد التقديم لجائزة «أفضل فكرة مشروع ومبتكر» إلى 14 سبتمبر

أبوظبي (الاتحاد)







أعلن مجلس سيدات أعمال أبوظبي التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن تمديد فترة التقديم للمشاركة في جائزة أفضل فكرة مشروع مبدع ومبتكر 2017 إلى الرابع عشر من شهر سبتمبر الجاري، في إطار حرص المجلس على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الشابات المواطنات وطالبات الجامعات والكليات بالدولة للتقدم والمشاركة في الجائزة.



وكان مجلس سيدات أعمال أبوظبي أطلق الدورة الثانية لجائزة أفضل فكرة مشروع مبدع ومبتكر لرائدات الأعمال المواطنات وطالبات الجامعات والمعاهد والكليات بالدولة خلال شهر مارس الماضي، بعد النجاح الكبير الذي حققته في دورتها الأولى والإقبال الكبير على المشاركة في الجائزة خلال العام 2016.

وجاء إطلاق الجائزة ضمن فعاليات ومبادرات الحملة التوعوية الثالثة لريادة الأعمال التي تقام تحت شعار «مسؤوليتنا المجتمعية في خدمة الوطن»، وتستمر فعالياتها حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل.



وقالت مريم محمد الرميثي رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات ورئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، إن إطلاق هذه الجائزة، وهي أحد برامج المجلس الاستراتيجية يأتي في إطار توجهات مجلس سيدات أعمال أبوظبي الاستراتيجية نحو تشجيع ودعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ضمن الهدف الاستراتيجي الأول للخطة الاستراتيجية الخمسية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي 2015 – 2019 المتمثل في «مشاركة متميزة للمرأة في ريادة الأعمال تضمن تزايد وجودها والاستدامة فيه، وفق أحدث المستجدات وأفضل الممارسات» وضمن البرنامج الاستراتيجي الأول (نشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال لدى المرأة في بيئة العمل التنافسية) والبرنامج الاستراتيجي الثاني (تعزيز ثقافة الإبداع والابتكار في ريادة الأعمال لدى المرأة) ليؤكد حرص مجلس سيدات أعمال أبوظبي على تحفيز المرأة، مؤكدة أن الفكرة هي أهم أركان نجاح المشروع، إذ تشكل الفكرة والتصور السليم لها اللبنة الأولى في بداية المشروع، فقد ارتأى المجلس أن يدعم ويحفز أفضل الأفكار إبداعاً وابتكاراً لإنشاء مشاريع متناهية الصغر أو الصغيرة أو المتوسطة، ويقوم المجلس بدوره في دعم الفائزات ومساندتهم لتخرج هذه الأفكار إلى مرحلة التنفيذ.

وتحدثت مريم الرميثي عن أهداف جائزة أفضل فكرة مشروع مبدع ومبتكر، مشيرة إلى أن الجائزة تهدف إلى تشجيع وتحفيز الاستثمار في المشروعات المبدعة والمبتكرة‭) ‬متناهية ‬الصغر ‬والصغيرة ‬والمتوسطة) ‬وتعزيز ‬ثقافة ‬ريادة ‬الأعمال ‬لدى ‬المرأة، ‬وإذكاء ‬روح ‬التنافس ‬والإبداع ‬والابتكار ‬لدى ‬رائدات ‬الأعمال ‬وطالبات ‬الجامعات.



وتغطي فئات الجائزة صاحبة فكرة مبدعة وصاحبة اختراع وابتكار ملموس وابتكار في مجال الكمبيوتر، وتطبيقات الموبايل والاتصال وفئة المسؤولية المجتمعية.