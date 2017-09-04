«إينوك» تطلق في الدولة وقود «بيوديزل 5»

دبي (الاتحاد)
أطلقت «إينوك» منتجها الجديد لوقود الديزل «بيوديزل 5»، أحد منتجات الوقود البديلة المتطورة النظيفة، الذي يستخدم على نطاق واسع في محركات الديزل، وأثبت نجاحه في خفض البصمة الكربونية والحد من الانبعاثات الضارة، مثل أول أكسيد الكربون والدخان الأسود والهيدروكربونات غير المحترقة.
ويمكن ضخ وتخزين وحرق «بيوديزل 5» مثل وقود الديزل النفطي تماماً، إلا أنه يتميز بإنتاجه من زيت نباتي وبقايا زيت الطهو وزيوت حيوانية، ويستخلص من مصادر متجددة، ما يساهم في الحد من الاستهلاك المحلي لمنتجات الوقود النفطي ويعزز الممارسات البيئية المستدامة.
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ويُستخدم هذا المنتج، الذي أجريت عليه ك الاختبارات اللازمة في دولة الإمارات، في الشاحنات ومعدات الإنشاء الثقيلة الجديدة والحالية دون الحاجة إلى تحديث المحركات ومرفق تخزين الوقود. وشكل طرح وقود الديزل بيوديزل 5 خطوة رائدة في العديد من دول العالم، خاصة في أوروبا، حيث أصبح استخدامه إلزامياً لتحقيق الأهداف الوطنية في الحد من الاحتباس الحراري.