«إينوك» تطلق في الدولة وقود «بيوديزل 5»

دبي (الاتحاد)

أطلقت «إينوك» منتجها الجديد لوقود الديزل «بيوديزل 5»، أحد منتجات الوقود البديلة المتطورة النظيفة، الذي يستخدم على نطاق واسع في محركات الديزل، وأثبت نجاحه في خفض البصمة الكربونية والحد من الانبعاثات الضارة، مثل أول أكسيد الكربون والدخان الأسود والهيدروكربونات غير المحترقة.

ويمكن ضخ وتخزين وحرق «بيوديزل 5» مثل وقود الديزل النفطي تماماً، إلا أنه يتميز بإنتاجه من زيت نباتي وبقايا زيت الطهو وزيوت حيوانية، ويستخلص من مصادر متجددة، ما يساهم في الحد من الاستهلاك المحلي لمنتجات الوقود النفطي ويعزز الممارسات البيئية المستدامة.

ويأتي إطلاق المنتج الجديد في إطار التزام المجموعة دعم استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 التي تهدف إلى اعتماد مزيج الطاقة الذي تتكامل فيه الموارد المتجددة والنووية والنظيفة، بما يساهم في تلبية المتطلبات التنموية وتحقيق الأهداف البيئية للدولة، وبذلك تكون «إينوك» قد حققت بذلك مبادرة أخرى رائدة بين شركات النفط الوطنية. وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك» «أطلقنا بيوديزل 5 للقطاعين التجاري والصناعي، وسيلعب هذا المنتج دوراً بارزاً ليس فقط في مساعدة عملائنا على الارتقاء بمستويات الكفاءة التشغيلية وتقليص الانبعاثات الضارة، بل أيضاً في تفعيل دورنا في مواكبة المتغيرات المتسارعة بالسوق، وضمان توفير مزيج متنوع من الوقود بما يتوافق مع أهداف وتطلعات الدولة».

ويُستخدم هذا المنتج، الذي أجريت عليه ك الاختبارات اللازمة في دولة الإمارات، في الشاحنات ومعدات الإنشاء الثقيلة الجديدة والحالية دون الحاجة إلى تحديث المحركات ومرفق تخزين الوقود. وشكل طرح وقود الديزل بيوديزل 5 خطوة رائدة في العديد من دول العالم، خاصة في أوروبا، حيث أصبح استخدامه إلزامياً لتحقيق الأهداف الوطنية في الحد من الاحتباس الحراري.