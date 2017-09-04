«سي إن إن»: «براكة النووية» تؤكـد جاهزية الإمارات لمرحلة ما بعد النفط

أبوظبي (وام)

وصفت شبكة «سي. إن. إن» الإخبارية المشروع النووي السلمي الإماراتي بأنه أحد أكبر المشاريع النووية في العالم التي تعكس جهود دولة الإمارات العربية المتحدة المستدامة الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة والاستعداد لمرحلة ما بعد النفط، مؤكدة على الطبيعة السلمية للمشروع ومساهمته الجلية في اقتصاد الدولة.

وقال مراسل الشبكة جون دفتريوس في تقرير مصور، ضمن برنامج «ماركت بلايس» خلال جولة له داخل مواقع المشروع، إن محطات براكة للطاقة النووية السلمية تعد من أكبر مواقع إنتاج الطاقة النووية السلمية في العالم، مشيراً إلى أنها ستلعب دوراً أساسياً في تنويع مصادر الطاقة في الدولة، وستوفر كمية كبيرة من الطاقة للمنازل والشركات والمنشآت الحكومية مع تقليلها البصمة الكربونية في الدولة. وبعد التشغيل التام ستحد محطات براكة الأربع من الانبعاثات الكربونية في الدولة، بواقع 21 مليون طن سنوياً.

وأضافت الشبكة أن المشروع النووي السلمي الإماراتي يضم أول موقع في العالم يجري فيه إنشاء أربع محطات نووية متطابقة بأمان وفي آنٍ واحد، مشيرة إلى أنه يوفر نحو 25% من احتياجات دولة الإمارات العربية المتحدة للكهرباء بحلول العام 2020.

ونسبت شبكة «سي إن إن» إلى المهندس محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية قوله، إن سياسة تقييم وتطوير طاقة نووية سلمية في الدولة ترتكز على مبادئ الشفافية الكاملة وأعلى معايير السلامة والأمان والسلمية، إلى جانب التعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول المسؤولة ذات الخبرة، وتطوير البرنامج على نحو يضمن استدامة طويلة الأجل.

وأكد الحمادي أن فريق المؤسسة يتبع أفضل الممارسات العالمية في تطوير كل الجوانب الإدارية والتشغيلية وتنفيذها في المحطات؛ وذلك لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة والأمن والشفافية والمسؤولية في كل مراحل المشروع.

وأبرزت شبكة «سي إن إن» فوائد المشروع لا تقتصر على توفير الطاقة فحسب، وإنما تمتد لتوفير أكثر من ألفي فرصة عمل بحلول 2020 تبلغ نسبة المواطنين منها إلى أكثر من 60% من ذوي الكفاءات وبمختلف التخصصات، مثل المهندسين والتقنيين وموظفي الدعم، وذلك لضمان تشغيل المحطات الأربع في الموقع على نحو آمن وفعال لعقود مقبلة.