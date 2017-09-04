«اقتصادية دبي» تجوب السوق المحلي في «يوم الالتزام التجاري»

دبي (الاتحاد)

ينطلق ‬قطاع ‬الرقابة ‬التجارية ‬وحماية ‬المستهلك ‬دبي في ‬السوق ‬المحلي ‬في إمارة ‬دبي، ‬لتوعية ‬مجتمع ‬الأعمال ‬بحقوقهم ‬وواجباتهم ‬في «‬يوم ‬الالتزام ‬التجاري»‬، ‬المبادرة ‬التي ‬تقام ‬في ‬سبتمبر ‬من ‬كل ‬عام ‬لتثقيف ‬الشركات ‬والمؤسسات ‬دون ‬فرض ‬مخالفات ‬أو ‬غرامات ‬مالية ‬بحقهم. ‬

وتأتي ‬هذه ‬الخطوة ‬ضمن ‬مساعي ‬اقتصادية ‬دبي ‬نحو ‬ضمان ‬نشر ‬ثقافة ‬الالتزام ‬والوعي ‬التجاري ‬على ‬مستوى ‬المنشآت ‬التجارية، ‬ومنافذ ‬البيع.‬ وبالتالي ‬تعزز ‬هذه ‬الآلية ‬من ‬شأن الحفاظ ‬على ‬مكانة ‬المنشآت ‬في ‬السوق ‬المحلي، ‬وتدفعها ‬إلى ‬التطوير ‬المستمر ‬والتميز ‬في ‬تقديم ‬الخدمات‭ ‬في ‬مختلف ‬مناطق ‬إمارة ‬دبي.

وتهدف مبادرة «يوم الالتزام التجاري» إلى تخصيص يوم توعوي لجميع قطاعات الأعمال في إمارة دبي، لنشر مفهوم البيئة التجارية المثالية ذات الثقافة العالمية، وتوعية أصحاب المنشآت التجارية وتوجيهم بالاشتراطات الصحيحة، بهدف عدم تكرار المخالفات، والحد منها من خلال قيام المفتشين بتثقيف ونصح أصحاب المنشآت التجارية.

وقال محمد راشد علي لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي «نحرص على تعزيز الثقة مع التجار، وبناء علاقة تكاملية وتنافسية في السوق المحلي، ويسهم ذلك رفع مستوى رقي ممارسة الأعمال».