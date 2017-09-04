عندما تتحول الضريبة إلى حافز... الإمارات نموذجاً

راشد البلوشي *

في نطاق التخطيط الاستراتيجي المحكم، والرؤية الواضحة لمسار قطاعات الاقتصاد المختلفة في الدولة، والسياسات المرنة التي اعتمدتها القيادة الحكيمة ورسّخت فيها مكانة الإمارات على المستوى الأممي، يأتي القانون الاتحادي الذي صدر بشأن الضريبة الانتقائية، ومن بعده قانون ضريبة القيمة الإضافية، رياديين في توقيتهما، ومكملين لضوابط التنويع الاقتصادي.

ريادة الإمارات في تنفيذ القرار الجماعي لدول مجلس التعاون بفرض الضريبة الانتقائية خلال 2017، ثم ضريبة القيمة المضافة في 2018، جاءت محصنّة بقواعد التخطيط والرؤية والمرونة التطبيقية. فهذه الضرائب المبرّرة في مردودها الاقتصادي والاجتماعي، لا تشكّل عبئاً حقيقياً على المستهلك والمستثمر، لكنها في المقابل تشكّل أداة رئيسة لتنظيم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف اجتماعية بتنويع وتعظيم الموارد المخصصة للمسؤوليات الاجتماعية وللتنمية المستدامة التي تشكّل عناوين رؤية أبوظبي 2030، في نطاق الرؤية الاتحادية المحكمة.

في مطالع العام الحالي صدر النظام المالي الجديد لإمارة أبوظبي، واضعاً إطاراً متكاملاً للموارد العامة في الإمارة، ومنها الضرائب التي تجسّد مفهوم المواطنة الحقيقية في شراكات الواجب والمسؤولية. وعلى أرضية هذا النظام المالي الجديد الذي يعطي لعام الخير (2017) مضموناً حضارياً متقدماً، جاءت ضريبتا الانتقائية والقيمة المضافة لتمنحا المواطن والمقيم في الدولة شرف المشاركة في برنامج التنوع الاقتصادي الذي يحفظ للإمارات مكانتها الاقتصادية العالمية، وقوة حضورها في إدامة رسالة الخير والسعادة.

صحيح أن كلمة «الضريبة» ترتبط في ذهن الكثيرين في العالم بصورة العبء المالي، إلا أن المعادلة التي اعتمدتها الإمارات في نسب التحصيل من المكلفين، وفي موقع الضرائب ضمن النظام المالي الجديد للدولة، تضمن لهذه الضرائب أن تكون حيادية، عادلة، وذات مردود مؤثر في أبواب الإنفاق بالموازنة العامة للدولة وللإمارة. لقد أجرى سوق أبوظبي للأوراق المالية دراسة مبكرّة حول تأثيرات الضريبة الانتقائية، وضريبة القيمة المضافة على أداء السوق وبرامجه التوسعية في الخدمات الابتكارية وفي استقطاب المدخرات والاستثمارات، وكانت نتيجة الدراسة مدعاة للتشجيع والتفاؤل.

فلم يعد في العالم دولة حديثة من دون ضرائب. لكن الفرق بين دولة وأخرى هو في القدرة على تحويل الضرائب إلى حافز، ومن معوق إلى محفّز للتنمية. وضمن هذه الخيارات والبدائل ومناهج التنمية، جاءت الأدوات والأوعية الضريبية في الإمارات، حصيفة في استثمار الإمكانات المتاحة التي تتميز بها الدولة الاتحادية، وتدريجية عادلة ومحفّزة لبلورة الحراك الاقتصادي الذي يتناسب والمرحلة القادمة. فالضريبة الانتقائية تحارب الاستهلاك الضار والهادر للموارد والبيئة على مختلف المستويات، فيما ضريبة القيمة المضافة هي استهلاكية بنسب 5% تعتبر من بين الأقل على مستوى العالم. وحصيلة الاقتطاعات النقدية العادلة من المكلفين، تذهب في مسالك تنموية ترفع من سويّة الخدمات الاجتماعية وتعود لدافعي الضريبة بمثل ما دفعوه وأكثر.

حصيفة مباركة، هي خطوة إشراك المواطنين والمقيمين في عدالة المساهمة الضريبة بدورة التنمية الوطنية المستدامة. فيها من شرف المشاركة بالمسؤولية، بقدر ما فيها من وعد الخير الدائم الذي يحفظ للإمارات موقع الريادة في التخطيط، والرؤية الواضحة لمسارات الاقتصاد المتنوع الذي يخاطب المستقبل من موقع القوة والكفاءة.

* الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية