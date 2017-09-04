«أراضي دبي» تدعم فعاليات «سيتي سكيب»

دبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي دعمها الدورة السادسة عشرة من معرض «سيتي سكيب العالمي 2017»، وتوفير مختلف أشكال الدعم لهذا الحدث العقاري الأبرز الذي يقام على مدى ثلاثة أيام من 11 وحتى 13 سبتمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي. وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «إنه لمن دواعي سرورنا مواصلة تقديم الدعم لهذا المعرض في إطار العلاقة الاستراتيجية التي تربطنا به. إن وجود أراضي دبي في مثل هذه المعرض تعزز الشفافية في أنظار المستثمرين، وتساعد في التزام العارضين بالنظم والتشريعات التي تساعد في حماية حقوق جميع الأطراف».

وتأكيداً لشعار مشاركتها «نبني المستقبل»، تتخذ الدائرة من هذا الحدث فرصة سانحة لإطلاع زوار جناحها على برامجها وخطتها الاستراتيجية، في إطار دورها الهادف إلى توفير بيئة عقارية آمنة ومستدامة. وبهذه الطريقة، سيكون المعرض عونًا للدائرة في نشر التوعية العقارية بين مختلف فئات المهتمين بالسوق العقاري.

واختتم ابن مجرن حديثه بالقول: «ستكون منصتنا في هذا الحدث الوجهة الأولى للزوار، خاصة أولئك الذين يبحثون عن خيارات استثمارية، لاسيما وأن دورة هذا العام فتحت المجال أمام المطورين للبيع المباشر لعملائهم. وهذا يعني أننا نسهم في تحقيق أهداف المعرض، وذلك من خلال نشر التوعية والثقافة العقارية بالقوانين والتشريعات، وإرشادهم إلى استخدام التطبيقات والاستفادة من الخدمات التي نوفرها لهذا القطاع. إن ما يهمنا في المقام الأول ضمان إجراءات عقارية سلسلة ومريحة عندما يفكر المستثمر في اتخاذ قرار الشراء».