«سيفن تايدز» تطلق خطة للدفع الميسر

دبي (الاتحاد)

تطلق ‬شركة «‬سيفن ‬تايدز»، ‬حملة ‬ترويجية ‬خلال ‬مشاركتها ‬في ‬معرض ‬سيتي ‬سكيب ‬العالمي ‬الذي ‬يقام ‬في ‬مركز ‬دبي ‬التجاري ‬العالمي ‬بين ‬11 و13 ‬سبتمبر ‬على ‬مشروع ‬وشقق «‬انانتارا ‬النخلة ‬في ‬دبي»، حيث يمكن للمشترين المحتملين حجز شقة في أي من المنتجعين الفخمين المصنفين خمس نجوم بدفع 1% فقط من قيمة الشقة.

&rlm‭ ‬كما ‬يحصل ‬المشترون ‬على ‬هدية ‬إقامة ‬ليلة ‬مع ‬إفطار ‬في ‬فندق «‬انانتارا ‬النخلة ‬في ‬دبي» ‬أو ‬فندق «‬ديوكس ‬دبي» ‬حسب ‬اختيارهم، ‬وذلك ‬عند ‬قيامهم ‬بحجز ‬عقارهم.

وقال عبدالله بن سليم الرئيس التنفيذي لسيفن تايدز في بيان أمس :«يستطيع زوار جناحنا في المعرض الاستفادة من خيارات الأسعار المغرية التي نقدمها واتخاذ قرار الشراء المضمون بشكل مباشر معنا خلال المعرض».&rlm‭

وتم حتى الآن بيع حوالي 76% من إجمالي الوحدات في شقق «انانتارا النخلة في دبي»، فيما تتكون الوحدات السكنية من الشقق بغرفة نوم واحدة وغرفتي نوم، وتتراوح مساحة الشقة بغرفة نوم واحدة بين 1158 و1535 قدماً مربعة بأسعار تبدأ من 2,73 مليون ‬درهم، ‬بينما ‬تتراوح ‬مساحة ‬الشقق ‬بغرفتي ‬نوم ‬بين ‬1732 ‬و2850 ‬قدماً ‬مربعة ‬بأسعار ‬تبدأ ‬من ‬3,99 مليون ‬درهم.

وإضافة إلى مبلغ الحجز الأولي بنسبة 1% يمكن لمشتري شقق «انانتارا النخلة في دبي» الاستفادة من خطة الدفع المغرية الممتدة لخمس سنوات، حيث يمكنهم شراء العقارات الجاهزة للسكن في المشروع بعد دفع 20% من سعر البيع، إضافة إلى 5% أيضا كل ثلاثة أشهر، بعد 12 شهراً من تاريخ اتفاق الحجز المبدئي.