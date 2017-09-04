«الدار» تطلق «وترز أج» السكني في ياس

رشا طبيلة (أبوظبي)

أطلقت شركة الدار العقارية، مشروع «وترز أج» السكني الذي يطل على الواجهة المائية في جزيرة ياس،ويتألف من 2,255 وحدة سكنية ضمن 13 مبنى سكنياً بتكلفة إجمالية بلغت 2.4 مليار درهم.

وأعلنت الشركة خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في أبوظبي، بدء الأعمال الأولية لمشروع «وترز أج» شهر ديسمبر المقبل، على أن يتم تسليمه على مراحل بين شهري يونيو وديسمبر من العام 2020.

ومن المتوقع أن يستقطب المشروع اهتماماً كبيراً بعد النجاح اللافت الذي حققته شركة الدار في قطاع الإسكان المتوسط في مشروعي «ذا بردجز» الذي تم إطلاقه وبيع جميع وحداته خلال الربع الثاني من العام 2017، و«ميرا» المقرر تسليمه في الربع الثالث من العام 2018، حسب مسؤولي الشركة.

وسيتم طرح وحدات أول مباني المشروع في معرض سيتي سكيب العالمي الذي تستضيفه دبي في 11 سبتمبر الحالي بواقع 319 وحدة بأسعار تبدأ من 480 ألف درهم، ويقدم «وترز أج» فرصة الاستثمار لجميع الجنسيات في بيئة تتوافر فيها مقومات الراحة والرفاهية مع إطلالة على الواجهة المائية. وتأتي مشاركة الدار العقارية في المعرض في إطار حرصها على تلبية الطلب المتنامي للمستثمرين العالميين على الوحدات السكنية العالية الجودة التي تطرحها في أبوظبي.