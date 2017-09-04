«نخيل» تطلق 6 مشاريع بـ 3.2 مليار درهم

يوسف العربي (دبي)

تستعد شركة نخيل للتطوير العقاري في دبي لإطلاق 6 مشاريع عقارية تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 3.2 مليار درهم في معرض سيتي سكيب العالمي 2017 الذي ينطلق في دبي الاثنين المقبل. وتتنوع مشاريع شركة نخيل مشاريع التطوير السكني، والتجزئة، والضيافة، ضمن أربعة من مجتمعاتها في دبي، بما في ذلك مشروعها الأشهر «نخلة جميرا». ولدى «نخيل» مشاريع على مساحة 15000 هكتار تستوعب أكثر من 270 ألف شخص، كما تبلغ قيمة البنية التحتية والتشييد للمشاريع قيد التنفيذ نحو 50 مليار درهم.

وقالت شركة نخيل في بيان أصدرته أمس، إنها منحت عقود تشييد بقيمة 7 مليارات درهم منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أغسطس الماضي، ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة هذه العقود 12 مليار درهم نهاية العام 2017.

, وأكد لي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة نخيل العقارية أن الشركة تواصل إطلاق المشروعات، بما يتماشى مع أهداف الحكومة واستراتيجية الأعمال الخاصة من خلال التركيز على الفنادق والمنتجعات الجديدة ومراكز التسوق في جميع أنحاء الإمارة. ولدى نخيل بالفعل أكثر من 27 ألف مستثمر من جميع أنحاء العالم الذين أنفقوا بشكل جماعي أكثر من 110 مليارات درهم على 41 ألف قطعة أرض أو وحدات نموذجية مبنية منذ بيع العقارات الأولى في العام 2002. وقال لوتاه: «سيشهد معرض» سيتي سكيب جلوبال «إطلاق مجموعة متنوعة من منتجات نخيل التي توفر فرصا فريدة للمستثمرين المحليين والدوليين الذين يتطلعون إلى أن يصبحوا جزءاً من مستقبل دبي المثير».