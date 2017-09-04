القطاع العقاري يتجاوز ارتفاع الدولار ويجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي

حوار- يوسف العربي

أكد توم رودز، مدير معرض سيتي سكيب جلوبال، أن القطاع العقاري في الإمارات يعزز قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية رغم قوة الدولار، متوقعاً تسجيل زيادة في الأسعار تبلغ نسبتها 5% مع انقضاء فترة التصحيح نهاية النصف الثاني من العام الحالي. وقال رودز، في حوار مع «الاتحاد» قبيل انطلاق الدورة الـ16 من معرض «سيتي سكيب جلوبال»، إن نمو عدد سكان دبي بنسبة 3.5% سنوياً يسهم في استيعاب المعروض من العقارات الجديدة من دون ضغط على الأسعار ما يحفز استقرار السوق العقارية، ونموها المستدام على المديين القريب والمتوسط. واستند رودز، إلى تقرير عالمي يتوقع نمو المعروض من الوحدات بنسبة 15% للحاق بركب «إكسبو 2020» الوارد في

التقرير الفصلي لمؤسسة «جيه إل إل» للربع الثاني من العام 2017، متوقعاً تحكم المطورين في وتيرة إطلاق مشاريعهم في السوق، بما يحافظ على التوازن الصحي بين العرض والطلب.

الاستثمار الأجنبي