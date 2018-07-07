قضايا جديدة ضد قطر أمام المحاكم الأميركية

شادي صلاح الدين (لندن)

كشف الناشط الأميركي من أصل سوري محمد سمان، عن وجود قضايا جديدة ضد قطر، منظورة حالياً في محاكم أميركا، مشيراً إلى أن القضايا تشمل اتهامات تطول كلاً من بنك قطر الوطني، وشركة قطر للتأمين، وجمعية قطر الخيرية، والخطوط الجوية القطرية.

وأضاف الناشط الأميركي، أن القضية الأبرز تلك المعنية بسرقة وتسريب رسائل بريد إلكتروني خاصة إليوت برويدي، وهو جامع تبرعات الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وكتب النشاط الأميركي عبر حسابه بموقع «تويتر» «وثيقة طازجة وساخنة خرجت الآن من المحكمة الفيدرالية في كاليفورنيا التي تنظر قضية قرصنة إيميلات إيليوت برويدي ضد المتهمين في قطر ومرتزقتهم، فيها طلب إرسال أمر قضائي لشركة «أوريدو» للاتصالات القطرية للكشف عن معلومات خاصة بعنوان الإنترنت بروتوكول الذي تم استخدامه في الدوحة لارتكاب جريمة القرصنة».

وأضاف محمد سمان، أن القاضي الفيدرالي جون والتر، رئيس المحكمة في كاليفورنيا الذي ينظر قضية قرصنة إيميلات إيليوت برويدي ضد المتهمين في قطر ومرتزقتهم، أصبح الآن تحت سيطرته جميع ملفات هذه القضية الخطيرة والمتورطين فيها والشهود، ومنهم الانتهازيين الذين كانوا يعملون مع القطريين وانقلبوا ضدهم لإنقاذ أنفسهم.