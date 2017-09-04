«هيئة السياحة» تروج لأبوظبي وجهة مفضلة للسفر

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة ومجموعة «تي يو أي» العالمية جولةً إعلاميةً موسعةً ضمت عدداً من الصحفيين والإعلاميين الأوكرانيين المتخصصين في قطاع السياحة والسفر، لتعرفيهم بمواقع الجذب السياحية والثقافية التي تتمتع بها العاصمة، وللترويج للخيارات المتنوعة التي تقدمها الإمارة لسوق السائحين الأوكرانيين. وكانت مجموعة «تي يو أي»، أكبر شركة سياحية في العالم، تواصلت مع هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة؛ بهدف تقديم أبوظبي ودولة الإمارات بوجه عام كوجهة سياحية مفضلة، وذلك لتشجيع المزيد من السياح الأوكرانيين على زيارة العاصمة الإماراتية، حيث حققت شريحة السياح القادمين من أوكرانيا نسبة نمو وصلت إلى أكثر من 25%، وما زالت هذه النسبة تحقق نمواً مستمراً.

وقام الإعلاميون الأوكرانيون بجولة سياحية في أرجاء العاصمة، اطّلعوا خلالها على مختلف المعالم والمرافق السياحية ومواقع الجذب، شملت المناطق الترفيهية والتاريخية والثقافية. ومن بين المواقع التي زارها الوفد الإعلامي، عالم فيراري أبوظبي، حيث قاموا بتجربة أسرع أفعوانية في العالم، كما زاروا مستشفى الصقور في أبوظبي، وتعرفوا إلى مكانة الصقر العالية في الثقافة المحلية، بالإضافة إلى زيارة جامع الشيخ زايد الكبير الذي تم اختياره كثاني أفضل معلم سياحي على مستوى العالم من خلال موقع «تريب ادفايزر» عام 2016، إلى جانب زيارة معرض421. واختتم الوفد جولته السياحية بزيارة إلى فندق باب القصر، حيث استمتعوا بأجواء ساحل الخليج العربي ومياهه الصافية الهادئة.