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تعكس متانة الأوضاع المالية للإمارة

تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية لأبوظبي تتراجع 27.4% خلال يوليو
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تاريخ النشر: الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

مصطفى عبد العظيم (دبي)

تراجعت تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية لحكومة أبوظبي، لأجل 5 سنوات، خلال تعاملات يوليو الماضي بأكثر من 27.4% لتصل إلى 58.7 نقطة أساس في المتوسط، مقارنة مع متوسط قدره 81.0 نقطة أساس في الشهر ذاته عام 2016، وفقاً لبيانات مؤسسة «انتركونتنتال إكستشانج سي إم ايه».

وأظهرت بيانات المؤسسة المختصة في تحليل بيانات أسواق الائتمان، ارتفاعاً قوياً في الجدارة الائتمانية لحكومة أبوظبي، خلال يوليو 2017 بنسبة 26.95%، بعد تراجع متوسط احتمالية التخلف عن السداد إلى لتصل 3.93% مقارنة مع 5.38% خلال الشهر ذاته من عام 2016، مدفوعة برسوخ الثقة العالمية في اقتصاد الإمارة ومتانة أوضاعها المالية، لتحافظ بذلك على موقعها ضمن أفضل الاقتصادات العالمية في الجدارة الائتمانية.

كما أفادت بيانات المؤسسة التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها تحسن ملحوظ في الجدارة الائتمانية لحكومة دبي خلال شهر يوليو الماضي، مدعومة بانخفاض تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية الإمارة، لأجل 5 سنوات إلى 125.5 نقطة أساس، مقابل 175.1 نقطة للشهر ذاته من العام الماضي.

وقاد الهبوط في تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية لدبي خلال تعاملات يوليو الماضي إلى تقليص نسبة احتمالية التعثر في السداد لتصل إلى 8.26% مقارنة مع 11.57% خلال شهر يوليو 2016، الأمر الذي انعكس على الجدارة الائتمانية للإمارة التي ارتفعت بنسبة 8.26%.

ويأتي التحسن القوي في الجدارة الائتمانية لحكومة أبوظبي انعكاساً للهبوط المتواصل في تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية لحكومة أبوظبي في أسواق الائتمان العالمية منذ بداية العام، حيث انخفضت خلال يناير الماضي إلى 59 نقطة أساس في المتوسط، وإلى 49.84 نقطة أساس خلال تعاملات شهر فبراير 2017، وإلى مستوى 42.5% نقطة أساس خلال تعاملات مارس الماضي، قبل أن تهبط إلى 39.7 نقطة خلال أبريل الماضي، لتستقر عند 40.6 نقطة في تعاملات شهر مايو، وعند 50.3% خلال تعاملات شهر يونيو، ليبلغ المتوسط للأشهر الستة الأولى من العام الجاري نحو 47.47 نقطة أساس. ... المزيد
     
 

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