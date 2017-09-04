تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية لأبوظبي تتراجع 27.4% خلال يوليو

مصطفى عبد العظيم (دبي)

تراجعت تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية لحكومة أبوظبي، لأجل 5 سنوات، خلال تعاملات يوليو الماضي بأكثر من 27.4% لتصل إلى 58.7 نقطة أساس في المتوسط، مقارنة مع متوسط قدره 81.0 نقطة أساس في الشهر ذاته عام 2016، وفقاً لبيانات مؤسسة «انتركونتنتال إكستشانج سي إم ايه».

وأظهرت بيانات المؤسسة المختصة في تحليل بيانات أسواق الائتمان، ارتفاعاً قوياً في الجدارة الائتمانية لحكومة أبوظبي، خلال يوليو 2017 بنسبة 26.95%، بعد تراجع متوسط احتمالية التخلف عن السداد إلى لتصل 3.93% مقارنة مع 5.38% خلال الشهر ذاته من عام 2016، مدفوعة برسوخ الثقة العالمية في اقتصاد الإمارة ومتانة أوضاعها المالية، لتحافظ بذلك على موقعها ضمن أفضل الاقتصادات العالمية في الجدارة الائتمانية.

كما أفادت بيانات المؤسسة التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها تحسن ملحوظ في الجدارة الائتمانية لحكومة دبي خلال شهر يوليو الماضي، مدعومة بانخفاض تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية الإمارة، لأجل 5 سنوات إلى 125.5 نقطة أساس، مقابل 175.1 نقطة للشهر ذاته من العام الماضي.

وقاد الهبوط في تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية لدبي خلال تعاملات يوليو الماضي إلى تقليص نسبة احتمالية التعثر في السداد لتصل إلى 8.26% مقارنة مع 11.57% خلال شهر يوليو 2016، الأمر الذي انعكس على الجدارة الائتمانية للإمارة التي ارتفعت بنسبة 8.26%.