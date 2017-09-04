تراجع عدد عملاء «المتحرك» 194 ألفاً

حاتم فاروق (أبوظبي)

تراجعت أعداد الاشتراكات الفعالة في خدمات الهاتف المتحرك بنحو 194 ألف مشترك خلال النصف الأول من العام الجاري، مسجلة مع نهاية شهر يونيو الماضي نحو 19.711 مليون مشترك، مقارنة بـ 19.905 ألف مشترك نهاية ديسمبر الماضي، حسب الإحصائيات الشهرية الصادرة عن الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات.

وكشفت الإحصائيات أن عملاء الدفع المقدم بخدمات الهاتف المتحرك تراجعوا بنحو 334 ألف مشترك خلال النصف الأول من العام الجاري، ليصل عددهم إلى 16.428 مليون مشترك نهاية يونيو الماضي، بالمقارنة مع 16.762 مليون مشترك في نهاية ديسمبر، فيما شهدت أعداد مشتركي الهاتف المتحرك بنظام الفاتورة نمواً قياسياً بنحو 139 ألف مشترك خلال النصف الأول من العام الجاري، لتسجل مع نهاية يونيو الماضي أكثر من 3.282 مليون مشترك، مقابل 3.143 مليون مشترك في ديسمبر الماضي.

وأوضحت البيانات الإحصائية أن معدل انتشار الهاتف المتحرك في سوق الاتصالات المحلي بلغ مع نهاية يونيو 226.2% لكل 100 نسمة من سكان الدولة، مقابل معدل انتشار بلغ 229.8% مع نهاية العام الماضي.

وسجلت أعداد المشتركين في خدمات قطاع الاتصالات في الدولة (الإنترنت - الهاتف المتحرك - الهاتف الثابت) مع نهاية يونيو الماضي نحو 23.317 مليون مشترك، مقارنة بأكثر من 32.487 مليون مشترك بنهاية شهر ديسمبر الماضي، متراجعة 170 ألف مشترك خلال النصف الأول من العام الجاري.