العلامة التجارية «فيرجين موبايل» تطلق في الإمارات رسمياً اليوم

يوسف العربي (دبي)

تنطلق خدمات الاتصالات الرقمية «فيرجين موبايل» رسمياً في السوق الإماراتية اليوم. وتعد «فيرجين موبايل» العلامة التجارية الثانية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة بعد «دو»، وتقدم خدمات الاتصالات والبيانات للعملاء من خلال تطبيقها الذكي الذي يتم تدشينه رسمياً اليوم، وتتاح من خلاله عملية اختيار الرقم وسداد المطالبات ومعالجة الشكاوى، مع توصيل بطاقة الاتصال للمشترك، وتفعيل الخط في غضون ساعة.

وتركز «فيرجين موبايل» على دعم التحول الرقمي للشريحة الأكثر استخداماً للخدمات الذكية في الإمارات من خلال تقديم مجموعة من المنتجات والحلول المبتكرة التي تقدم تحت مظلة علامتها بعد نجاح المرحلة التجريبية لخدمات العلامة.

ومولت «الإمارات للاتصالات المتكاملة» على مدار النصف الأول من العام الحالي عمليات شراء حقوق استعمال العلامة التجارية في الإمارات والمعدات، وتكوين وتدريب الطواقم الفنية والإدارية من ميزانياتها، على أن تبدأ في احتساب العائدات مع تدفق إيرادات العلامة الجديدة.

وتستخدم «فيرجين موبايل» شبكة اتصالات الهاتف المتحرك التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة بالكامل، وهناك حالياً آلاف المشتركين الفعليين في العلامة التجارية الجديدة الذين انضموا إليها خلال مرحلة التشغيل التجريبي.