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اتهامات بالفشل والفساد

«نواب تونس» يطالب برحيل الجريء ومعلول
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تاريخ النشر: الأحد 08 يوليو 2018

طارق الغديري (تونس)

شهد مجلس نواب الشعب التونسي، جلسة استثنائية لمناقشة ماجدولين الشارني، وزيرة الشباب والرياضة، حول ما أسماه 62 نائباً وقعوا على عريضة طلب عقد الجلسة بـ «أزمة في قطاعي الرياضة و الشباب».

واستمعت الوزيرة، لأسئلة النواب في جلسة المناقشة التي تمت بمقر المجلس في قصر باردو، غرب العاصمة التونسية.

وقالت النائبة سامية عبو «إن وجود ماجدولين الشارني على رأس وزارة الشباب والرياضة، مثير لشبهات الفساد، وطلبت تفسيراً لأوجه التصرف في ميزانية الوزارة التي تبلغ 663 مليون دينار تونسي».

ووصف النائب ياسين العياري، ماجدولين الشارني بعدم الاختصاص وغياب الكفاءة، وقال إنها لا تستحق منصبها. وطلب النائب عمار عمروسية «إبعاد وديع الجريء رئيس اتحاد كرة القدم، وإقالة نبيل معلول مدرب المنتخب التونسي، أو إرساله إلى قطر».

واعتبر النائب فيصل التبيني «أن المشاركة التونسية في المونديال كانت فضيحة، وطلب من وزيرة الرياضة ترك منصبها ما دامت عاجزة عن إيقاف رئيس الاتحاد الذي قال بأنه تسبب في دخول الفساد إلى الرياضة». ... المزيد
     
 

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