الحرمان من تمثيل الفراعنة.. عقوبة المقصرين

القاهرة (الاتحاد)

لا أحد يتحدث في مصر حالياً سوى عن المنتخب الأول لكرة القدم والأداء الهزيل والمتواضع الذي قدمه في كأس العالم بروسيا، والخروج المهين من الدور الأول، بعد خسارة 3 مباريات متتالية أمام أوروجواي وروسيا والسعودية، وهو الأمر الذي فتح النار على المنتخب والجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، والذي رحل مباشرة، وعلى اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة والذي يتعرض لهجوم شرس ومطالبات بالاستقالة من منصبه، هو ومجلسه بعد فضيحة المونديال والخروج المهين من البطولة.

«الاتحاد» حاورت أبو ريدة، وطرحت عليه جميع التساؤلات بشأن أسباب ما حدث في روسيا والخروج المهين، بجانب موقف المدير الفني الجديد للمنتخب المصري والذي سيتولى إدارة الفراعنة بعد رحيل هيكتور كوبر مؤخراً.

أوضح أبو ريدة أن المنتخب المصري تعرض للظلم الواضح في بطولة كأس العالم وتحديداً في مباراتي روسيا والسعودية، ولم يتم استخدام تقنية «الفار» بشكل عادل مع المنتخب الذي ظلم كثيراً رغم اعترافه بأن الفريق لم يقدم الأداء المطلوب منه، مشدداً على أن أكبر صدمة تلقاها كانت الخسارة أمام السعودية في الجولة الأخيرة على الرغم من جلساته مع اللاعبين ومطالبتهم بضرورة الفوز لتعويض الجمهور المصري، إلا أن اللاعبين كانوا بعيدين تماماً عن مستواهم وكانت الصدمة كبيرة في الخسارة.

وأشار رئيس الجبلاية إلى أنه حذر كثيراً من صيام اللاعبين في أثناء فترة الإعداد لمباريات المونديال، وعلى الرغم من أن الفريق خاض كأس العالم بعد رمضان، فإن الإعداد نفسه كانت به مشاكل عديدة، وهو ما أكدته الشركة الإنجليزية المسؤولة عن التغذية للاعبين بأن الفريق لم يكن في مستواه لإصرار اللاعبين على الصيام، وهو ما أجهدهم بدنياً طوال فترة الإعداد في إيطاليا وبلجيكا والتدريبات اليومية، وظهر ذلك واضحاً على أداء اللاعبين وعدم قدرتهم على إكمال المباريات في المونديال، بدليل أن الفريق كان يقدم مستويات رائعة في الشوط الأول، قبل أن يتراجع بشدة في الشوط الثاني.