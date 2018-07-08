فرنسا بعيدة عن التألق!

نيجني نوفجورود (وكالات)

تمكن منتخب فرنسا من اختراق الصلابة الدفاعية لأوروجواي، وتغلب عليه بهدفين في ربع نهائي كأس العالم، ليبلغ نصف النهائي للمرة السادسة في تاريخه، ويلاقي «الديوك» بعد غد في سان بطرسبورج، بلجيكا التي فازت على البرازيل 2-1 في كازان.

وكبد أبطال العالم 1998 منافسهم الذي كان يبحث عن اللقب الثالث بعد 1930 و1950، خسارته الأولى في مونديال روسيا، وسجل في مرماه هدفين عبر رافايل فاران وأنطوان جريزمان، أي ضعف ما تلقاه مرمى فرناندو موسليرا في المباريات الأربع السابقة في المونديال.

يعتقد ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا أن الفريق لا يزال بعيداً عن التألق، إلا أنه يواصل التحسن، وذلك رغم أنه أطاح منتخبين سبق لهما الفوز بلقب كأس العالم في مراحل خروج المغلوب في النسخة المقامة في روسيا حالياً، وذلك في تحذير شديد اللهجة للاعبي الفريق قبل مواجهة بلجيكا في نصف النهائي.

وعقب أداء سيء في الدور الأول، بدا المنتخب الفرنسي في حالة من الحيوية الشديدة في الانتصار المثير 4-3 على الأرجنتين في بداية مراحل خروج المغلوب، وقدم أوراق اعتماده بشكل أكبر كمرشح لنيل اللقب بأداء تقليدي في الانتصار 2- صفر على أوروجواي القوية في دور الثمانية للبطولة، وذلك على استاد نيجني نوفجورود.