هرنانديز: هنري لن يحزن لخسارة بلجيكا!

إيسترا (أ ف ب)

يرى المدافع الفرنسي لوكاس هرنانديز أمس أن مواطنه تييري هنري الذي يعمل حالياً ضمن الجهاز الفني للمنتخب البلجيكي لكرة القدم، سيكون مسروراً في حال فوز المنتخب «الأزرق» على منافسه في نصف نهائي كأس العالم. وتلتقي فرنسا وبلجيكا في نصف النهائي الأول لمونديال روسيا الثلاثاء في سان بطرسبورج، بعد فوز الأولى في الدور ربع النهائي الجمعة على أوروجواي «2- صفر»، والثانية على البرازيل في اليوم نفسه 2-1. وسيكون موقف هنري معقداً في المباراة، إذ أنه الهداف التاريخي للمنتخب الفرنسي، والمتوج معه بلقب مونديال 1998 على أرضه، إلا أنه يشغل حالياً منصب المساعد الثاني للمدرب الإسباني لبلجيكا روبرتو مارتينيز. إلا أن الظهير الأيسر للمنتخب الفرنسي هرنانديز، اعتبر في مؤتمر صحفي السبت أن هنري لن يكون حزيناً في حال خسارة بلجيكا. وقال: كل الفرنسيين يعرفونه، نعرف جيداً أنه كان لاعباً كبيراً، أيقونة لكرة القدم.

وأضاف: الآن هو المساعد الثاني لمدرب بلجيكا، وآمل في ألا يتفوق علينا في نصف النهائي، لكن إذا فزنا، سيكون مسروراً أيضاً لأنه فرنسي قبل أي أمر آخر. ورد على سؤال بشأن مدربه الحالي ديدييه ديشامب الذي كان يحمل شارة القيادة لتشكيلة 1998 التي توجت باللقب العالمي للمرة الأولى على أرضها، قال هرنانديز: كما كل المدربين الذين سبق لهم أن كانوا لاعبين، هو «ديشامب» يعرفنا، ويعرف كيف نفكر في كل لحظة، هو قريب جداً منا، ويهتم كثيراً بأن تكون في حالة جيدة ذهنياً وبدنياً. وأضاف لاعب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني: يعطيك النصائح لتكون حاضراً بنسبة 100 بالمائة، هو مدرب كبير جداً، تعلمت الكثير من الأمور معه.