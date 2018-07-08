«الملك هنري».. سلاح «الشياطين» أمام «الديوك»!

أنور إبراهيم (الاتحاد)

حذرت شبكة «راديو مونت كارلو سبورت» الجهاز الفني لمنتخب فرنسا، بقيادة ديدييه ديشامب مبكراً من «السلاح» الذي يملكه منتخب «الشياطين الحمر» البلجيكي، قبل المواجهة الحاسمة المرتقبة بين المنتخبين يوم الثلاثاء المقبل، في نصف نهائي مونديال روسيا. والسلاح الذي تقصده الشبكة هو النجم الفرنسي الأسطوري تيري هنري الذي يعمل منذ عامين مساعداً للإسباني روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا، وتخصص في تدريب المهاجمين، وتقديم النصح لهم لمواجهة ضغوط المباريات ونقل خبرته إليهم، كواحد من أفضل مهاجمي العالم، قبل أن يعتزل نهائياً في 2014، بعد أن كان اعتزل دولياً عقب مونديال جنوب أفريقيا 2010.

وقالت: معنى ذلك أن منتخب فرنسا سيواجه ابناً من أبنائه الذي لطالما «صال وجال»، وسجل الأهداف مع «الديوك».

وأضافت: تأهل هنري إلى «المربع الذهبي» لكأس العالم، ليس لاعباً، ولا تحت علم فرنسا، وإنما مساعد لمدرب بلجيكا، ومن المؤكد أن مباراة الثلاثاء ستحمل له نكهة مختلفة ومذاقاً خاصاً.

وتابعت «راديو مونت كارلو سبورت» تقريرها بقولها إن هنري الهداف التاريخي لمنتخب الديوك «51 هدفاً» يعرف جيداً نجوم المنتخب الفرنسي، رغم أنه لم يعاصر معظمهم في الملاعب، باستثناء ديدييه ديشامب، وهوجو لوريس، وستيف مانداندا، ولكنه يتابع نجوم فرنسا في «البريميرليج» جيداً، بحكم عمله الآخر محللاً ومعلقاً لشبكة «سكاي سبورتس» البريطانية، ولهذا - والكلام للشبكة - ستكون مواجهة منتخب بلاده حالة خاصة جداً، وعليه أن يتمالك أعصابه وانفعالاته، وهو يجلس على دكة البدلاء، خاصة عندما يعزف السلام الوطني الفرنسي «لامارسييز»!